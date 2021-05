New Pokémon Snap est-il assez long?

Si Animal Crossing était le jeu de la pandémie 2020, New Pokémon Snap est peut-être le jeu dont on avait besoin en 2021.

En effet, dans cette période où non seulement il est difficile de voyager, mais où il est interdit de même sortir de chez soi en soirée, un jeu qui nous permet de nous balader dans la nature, et d’admirer les paysages tout en photographiant des Pokémons est plus que bienvenu. Un échappatoire qui fait du bien.

Mais je ne suis pas ici pour vous faire une critique de New Pokémon Snap. Vous savez déjà si vous aimez ça. Vous avez joué au 64? Avez-vous passé un bon moment? Alors vous aimerez ce nouvel opus (et le contraire s’applique également).

Impossible que je parle de Pokémon sans une photo de mon Pokémon préféré, Blastoise

Par contre, une autre question semble être sur toutes les lèvres des joueurs hésitants: le jeu est-il long? Pokémon Snap au N64 était fun, mais c’était aussi un jeu fait pour la location; il était facile de le compléter en un week-end.

Mais en 2021, la situation est différente; les clubs vidéos ne sont plus, et il faut désormais dépenser 80$ plus taxes pour acheter un jeu neuf. Alors, ce New Pokémon Snap a-t-il assez de contenu à offrir pour justifier ce prix?

Beaucoup de niveaux…et des sous-niveaux

La solution la plus évidente, quand on veut allonger la durée de vie d’un jeu, c’est d’ajouter plus de niveaux. New Pokémon Snap propose 11 niveaux, plus un niveau spécial, pour un total de 12. Une amélioration par rapport aux 7 de l’original, certes, mais ça peut paraître pas tant que ça.

Mais attention: chaque niveau se décompose également en 2 ou 3 variations. Ainsi, un parcours pourra être exploré le jour, la nuit et parfois au coucher du soleil.

Certains niveaux ont également une variation « Illumina », les « combats » de boss de ce New Pokémon Snap. Si vous vous rappelez du fameux niveau avec Mew dans l’original, c’est un peu le même principe; un Pokémon légendaire se promène sur un niveau, mais vous devez percer sa carapace (avec une technique qui varie selon le Pokémon, mais qui consiste habituellement à lui lancer des pommes dans face) avant de pouvoir le prendre en photo.

L’un des Pokémons Illumina, Meganium

Bref, ces variations de niveau augmentent considérablement la quantité de contenu. C’est le même parcours, certes, mais les Pokémons présents sont différents, et les événements qui s’y déroulent également.

Des niveaux de sous-variations…

Comme si ce n’était pas assez, chacune de ces variations possède 4 niveaux. Dépendamment du nombre de points que vous accumulez avec vos photos sur un parcours donné, vous accumulerez des points d’expérience qui débloquent de nouveaux niveaux sur ce parcours.

Chaque niveau ajoute de nouveaux Pokémon et modifie les comportements de ceux déjà présents. Par exemple, au niveau 1, un Piplup se contentera de se promener sur une crête éloignée. Mais au niveau 3, il sera accompagné d’amis et vous pourrez le convaincre d’aller se baigner dans une source thermale, pour une photo bien plus payante.

Par contre, débloquer les niveaux 3 et 4 n’est pas chose facile; il vous faudra compléter ces niveaux à répétition, en perçant tous les secrets pour arriver à trouver tous les Pokémons s’y dissimulant.

Le brillant système des étoiles

L’autre façon d’augmenter la durée de vie est inédite à ce nouveau Pokémon Snap. Et elle est brillante.

Chacun des 214 Pokémons de New Pokémon Snap à quatre types de poses à capturer, correspondant à un nombre d’étoiles.

La pose à une étoile est la pose standard. Habituellement, une photo d’un Pokémon qui se contente de marcher ou de vaquer à ses occupation vous vaudra 1 étoile.

Les photos à 2 étoiles présentent une action particulière, mais commune à tous; manger, être fâché par un coup de pomme sur la tête, etc.

Une page complète de Photodex… une sur 241!

Les photos à 3 et 4 étoiles sont plus difficiles à obtenir. Il s’agit d’actions propres aux Pokémons individuels. Ainsi, si vous réusissez à photographier Houndoom qui essaie de vous intimider, ou Pikachu qui joue avec une pelle, par exemple, vous obtiendrez ces photos plus rares.

Le nombre d’étoiles n’influence pas votre score. Mais si vous voulez compléter votre Photodex, l’équivalent photographique du Pokédex, vous devrez réussir à obtenir une photo à 1, 2, 3 ET 4 étoiles pour chacun des Pokémon, pour un total de 856 photos au bas mot.

… et si vous êtes vraiment complétionniste, vous tenterez d’obtenir un score platine pour chacune de ces photos. Pas de photos mal centrées permises ici!

Une durée de vie plus qu’honnête

Bref, New Pokémon Snap a mis en place des systèmes pour augmenter la durée de vie de façon astucieuse.

Si vous voulez simplement « battre » le boss de la fin, une dizaine d’heures devrait vous suffire. Mais si vous voulez compléter tout ce qu’il y a à faire dans le jeu, attendez-vous à doubler voire tripler cette durée.

Bien sûr, c’est un peu répétitif. C’est la nature de ce genre de jeu. Mais pour relaxer le soir avant le dodo, rien de mieux qu’une petite balade sur rail dans un champ plein de Pokémons!

Note: Une copie du jeu nous a été remise par l’éditeur.

Un texte de Pier-Luc Ouellet de Jeux.ca