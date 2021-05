Nightmare Busters: Rebirth, un jeu SNES annulé de retour après 25 ans

Le jeu Nightmare Busters devait voir le jour en 1995 pour la Super Nintendo. Malheureusement, le développeur Arcade Zone avait été aux prises avec des soucis financiers, l’obligeant à annuler cette production.

Un quart de siècle plus tard, Pix’n Love Games et Aurora Game Studio annoncent leur intention de faire renaître ce projet. Nightmare Busters: Rebirth est une adaptation moderne du jeu qui respecte le modèle présenté dans les années 90. Les créateurs en charge de cette version désirent la distribuer sur PC et consoles.

« Plein à craquer d’action frénétique, Nightmare Busters: Rebirth est un jeu en 2D du genre run n’ gun dans la plus pure tradition des jeux d’arcade. L’histoire suit les péripéties de Flynn et Floyd, deux frères lutins qui pourchassent des cauchemars à travers six environnements variés et colorés. Au cours de leur aventure, ils tenteront de déjouer les plans du diabolique Tyrant! », a expliqué l’éditeur Pix’n Love.

Le jeu est présentement au stade de pré-production et fera la transition à la production sous peu. Nous ne savons pas encore sur quelles consoles Nightmare Busters sera distribué, mais nous avons bon espoir que la Switch sera considérée compte tenu de l’historique du jeu.

Voici quelques détails supplémentaires au sujet de Nightmare Busters: Rebirth :

Interface, bande-son et graphismes entièrement refaits

Animation traditionnelle dessinée à la main

Conception de niveau repensée

Difficulté graduelle et réajustée

Coopération

Plusieurs nouveaux modes ajoutés : Speedrun, Ultimate, Museum, etc.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca