Dragon Quest : une diffusion spéciale pour les 35 ans de la série

Le tout premier Dragon Quest a vu le jour sur Nintendo NES il y a 35 ans, le 27 mai 1986.

Cette série de Square Enix est l’une des plus appréciées au Japon et a popularisé le genre RPG.

Quelques mois après la sortie de Dragon Quest XI, nous aurons bientôt de nouvelles informations quant au futur de cette importante franchise.

À l’occasion du Dragon Quest Day qui se tiendra le 27 mai prochain, Square Enix partagera ses plans au monde entier. Pour la première fois de son histoire, la présentation virtuelle sera diffusée en anglais.

Nous savons déjà que le créateur de la série, Yuji Horii, fera partie des invités d’honneur. La présentation sera divisée en deux parties. La première sera consacrée à des jeux qui sont déjà offerts sur le marché. La seconde devrait nous offrir les premiers détails sur le développement de Dragon Quest XII, que nous savons en production depuis 2019.

D’autres surprises pourraient être du rendez-vous, notamment avec les spin-off Builders.

Présentation

Dragon Quest XI S est le tout dernier titre de la série RPG légendaire du créateur Yuji Horii, avec des personnages d’Akira Toriyama et des musiques de Koichi Sugiyama. Ce onzième opus constitue une expérience indépendante de la série, avec des personnages inédits, un univers superbe et merveilleusement détaillé, des combats au tour par tour précis et une histoire captivante qui fera le bonheur et des fans de la franchise et des nouveaux joueurs. Depuis sa sortie au Japon, Dragon Quest XI a décroché de nombreuses récompenses de jeu et a reçu les éloges de la critique, notamment le PlayStation Platinum Prize et un score parfait de 40/40 chez Famitsu (un important magazine de jeux vidéo au Japon).

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca