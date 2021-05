Lightforge Games fondé par des vétérans d’Epic et de Blizzard

Par voie de communiqué, d’anciens employés qui ont travaillé sur des projets ambitieux comme Diablo III, The Elder Scrolls Online, Fortnite, Hearthstone, Overwatch et World of Warcraft ont annoncé l’inauguration de Lightforge Games.

Les membres fondateurs sont Matt Schembari, Dan Hertzka, Nathan Fairbanks, Glenn Rane et Marc Hutcheson. À cela, ajoutez six développeurs recrutés récemment qui composent ce noyau fort.

Leur objectif? Bousculer l’approche gameplay des jeux de rôle. Comme premier projet, les développeurs s’attaqueront à un jeu social multiplateforme où les joueurs ont le pouvoir de créer des mondes, mais aussi de raconter des histoires, le tout avec une liberté inédite.

« Nous aimons tous les jeux hautement créatifs et sociaux, et nous aimons particulièrement les jeux où les joueurs mènent la narration », a déclaré le président de Lightforge Games, Matt Schembari. « Nous visons à combiner des éléments de Minecraft et de Roblox avec les jeux de rôle sur table pour créer une nouvelle façon de jouer aux RPGs. Compte tenu de notre expérience, créer un jeu qui tente de révolutionner les RPGs était une évidence ».

« Nous créons un studio pour le long terme où l’empathie tant envers les joueurs que les développeurs est au cœur de toutes nos actions. Mettre sur pied une entreprise totalement à distance permet à chaque membre de l’équipe d’habiter à l’endroit qui convient le mieux à sa situation de vie »

Lightforge Games a réuni 5 M$ en financement grâce aux entreprises 1UP Ventures, Dreamhaven, Galaxy Interactive, Maveron, NetEase Games et des investisseurs providentiels de l’industrie numérique.

Site officiel : https://www.lightforge.gg/careers

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca