The Last of Us Part II : nouvelle mise à jour sur PlayStation 5

Récipiendaire de plus de 300 prix « jeu de l’année », The Last of Us Part II a conquis bien des fans à sa sortie le 19 juin 2020 sur PlayStation 4. Mon collègue Antoine l’avait particulièrement apprécié.

Depuis, nous attentions avec impatience une mise à jour de performance qui tirerait profit des capacités techniques de la console PlayStation 5. Voilà qui est fait.

Dans un nouvel article publié sur le blogue officiel de Sony, Arne Meyer du studio Naughty Dog nous livre tous les détails.

La mise à jour 1.08 ajoute une option qui permet de passer de 30 à 60 FPS, ce qui correspond aux modes qualité et performance, respectivement.

Au passage, le jeu a reçu d’autres améliorations techniques comme c’est toujours le cas avec la rétrocompatibilité PlayStation 4 sur PlayStation 5. Ces améliorations prennent plusieurs formes : augmentation de la résolution (4K), temps de chargement réduits grâce au disque dur SSD et plus encore.

L’année dernière, nous avions appris que The Last of Us Part II avait aussi incorporé des fonctionnalités rendues possibles avec la manette DualSense. Ainsi, il y a une certaine résistance des gâchettes au moment de tirer à l’arc et un retour tactile à chaque utilisation d’une arme à feu. Un autre exemple donné était celui de la couleur de la manette qui change en fonction du papillon affiché à l’écran au cours des temps de chargement.

Cette mise à jour donne espoir de voir un pareil traitement pour Uncharted 4: A Thief’s End qui n’a toujours pas été amélioré sur PlayStation 5.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca