Découvrez Prisms, la nouvelle mise à jour de No Man’s Sky

Hello Games révèle le contenu de sa mise à jour 3.5 pour No Man’s Sky. Intitulée Prisms, celle-ci met de l’avant une refonte visuelle complète du jeu d’exploration spatiale. L’équipe a créé des biomes souterrains plus détaillés que jamais avec l’inclusion par exemple d’effets de lumière volumétriques.

De nouveaux effets de pluie rétractent la lumière alors que les surfaces deviennent mouillées. La lumière est réfractée de façon réaliste par la vitre et les liquides. De nouvelles techniques de rendu pour les cheveux la fourrure améliorent la diversité des créatures peuplant les différents écosystèmes.

En plus de parcourir les cieux avec un vaisseau, vous pourrez désormais dompter des créatures ailées pour traverser le monde de No Man’s Sky. Au niveau de la distance de détection, les étoiles éloignées sont désormais visibles dans le ciel et dans l’espace.

Voici de plus amples détails sur la mise à jour Prisms de No Man’s Sky, tel que vu sur le site officiel :

Réflexion d’espace écran (SSR) : No Man’s Sky prend désormais en charge la technologie de réflexion d’espace d’écran (SSR) sur PC, consoles de nouvelle génération et Xbox One X. La réflexion d’espace d’écran a été utilisée pour ajouter de superbes surfaces réfléchissantes et améliorer la qualité de l’éclairage dans l’anomalie spatiale, les stations spatiales, les stations Atlas, les hangars de cargo, les cargos abandonnés et bien plus encore! Les lieux occupés semblent plus dynamiques que jamais, les vaisseaux et les formes de vie créant des reflets lorsqu’ils se déplacent, et l’éclairage des zones réfléchissantes est de meilleure qualité et plus réaliste.

Éclairage volumétrique : de nouveaux styles de lumières volumétriques ont été introduits, avec des volumétries colorées et directionnelles utilisées pour ajouter de l'atmosphère dans tout l'univers. Parmi les exemples, citons les projecteurs menaçants des drones Sentinel, la douce lueur de la flore bioluminescente et les phares lumineux des vaisseaux spatiaux et des exocrafts. Les techniques d'éclairage volumétrique ont également été considérablement optimisées, et sont désormais disponibles en RV

Effets de distorsion de l'hyperpropulsion : le voyage interstellaire a fait l'objet d'une refonte sensorielle, l'aspect sonore et visuel de l'expérience de distorsion ayant été considérablement modifié

Suréchantillonnage du deep learning : les joueurs sur PC équipés de cartes graphiques NVIDIA série 30 compatibles peuvent profiter de la technologie DLSS et obtenir des performances et une qualité visuelle nettement supérieures. DLSS est une technologie NVIDIA RTX qui intègre des techniques d'anticrénelage et de super échantillonnage pour améliorer les détails de l'image dans les hautes résolutions, sans compromettre le framerate. Pour en savoir plus, consultez le site de NVIDIA.

Grottes plus riches : les grottes et les biomes souterrains sont désormais encore plus étranges et exotiques. Les champignons et la flore brillent grâce à de nouveaux effets de lumière atmosphérique, et les environnements sont plus détaillés et plus variés

Mapping par occlusion parallaxe : la nouvelle technologie de mapping par occlusion parallaxe a été utilisée pour donner plus de profondeur et de définition à des surfaces auparavant plates. De nombreuses surfaces texturées dans l'anomalie spatiale et les structures planétaires apparaissent désormais plus détaillées

Récompenses météorologiques : les phénomènes météorologiques dangereux tels que les météores ou les impacts de foudre ont désormais une chance de donner naissance à des objets de valeur, créant ainsi des opportunités lucratives pour les explorateurs qui bravent les conditions planétaires extrêmes

Visuels améliorés de la torche : la torche Exosuit bénéficie désormais d'améliorations de ses effets visuels ainsi que d'améliorations dynamiques de la luminosité et du positionnement

Réfractions : une nouvelle technologie d'éclairage apporte des réfractions à No Man's Sky. Les nouveaux effets sont visibles dans tout l'univers, notamment sur les pièces de base en verre, les cockpits des vaisseaux, les champs de force, les bulles extraterrestres et bien plus encore!

Rafraîchissement de l'interface utilisateur du modificateur d'apparence : l'interface utilisateur (UI) du modificateur d'apparence a été rafraîchie pour une expérience de personnalisation plus claire et plus nette

Compagnons exotiques : l'éventail des créatures qui peuvent être adoptées comme compagnon a été considérablement élargi pour englober pratiquement toutes les formes de vie que vous rencontrez

Champs d'étoiles incroyables : la variété, la qualité et le nombre d'étoiles dans le ciel ont été considérablement accrus – un rappel éblouissant de l'immensité de l'univers

Fourrure des créatures : de la fourrure a été ajoutée à un large éventail de créatures planétaires, apportant à la fois une variété et un flou supplémentaires à l'exploration et à l'apprivoisement des compagnons

Améliorations du mode photo : le mode photo bénéficie désormais d'une qualité et de contrôles de la profondeur de champ nettement améliorés, et permet aux photographes de contrôler manuellement les paramètres de floraison

Faisceaux de lumière : les rayons crépusculaires ont été retravaillés et améliorés, créant de nouveaux effets lumineux atmosphériques

Partage Bytebeat : le synthétiseur Bytebeat vous permet désormais d'enregistrer des pistes dans une bibliothèque personnelle et de les utiliser comme une bande-son personnalisée pour votre expérience d'exploration. La bibliothèque Bytebeat vous permet également d'envoyer et de partager des pistes avec d'autres joueurs, diffusant ainsi votre musique à travers les étoiles. Des améliorations significatives ont été apportées au synthétiseur de batterie de ByteBeat, permettant la création de boucles de batterie plus charnues et de rythmes entraînants

Bases de cargo mobiles : lorsque vous achetez un nouveau cargo, votre base de cargo existante est automatiquement transférée et reconstruite. En outre, les dispositions de la base de fret peuvent désormais être réinitialisées à tout moment à partir du terminal de contrôle de la mise à niveau du fret

Détails planétaires supplémentaires : les joueurs sur les consoles de nouvelle génération ou les joueurs sur PC qui utilisent les réglages Ultra verront une augmentation spectaculaire des détails planétaires dans toute une série d'environnements

Effets de pluie améliorés : les effets de pluie ont été considérablement améliorés. Les tempêtes de pluie sont plus lourdes, et les gouttelettes elles-mêmes réfractent la lumière, donnant vie aux tempêtes d'une nouvelle manière. Lorsque la pluie se déverse, la surface de la planète devient glissante et humide, et même les créatures planétaires et l'Exosuit lui-même sont lentement trempés

Laboratoire de synthèse : un nouveau terminal a été ajouté à la zone de recherche de plans de l'anomalie spatiale. Cette nouvelle station de recherche automatisée fournira des recettes pour la fabrication de composants, en échange de nanites

Amélioration des effets de particules : les explosions ont été améliorées pour une explosion plus satisfaisante lors de la destruction de drones sentinelles, de la destruction d'astéroïdes et de l'abattage de vaisseaux spatiaux hostiles

Améliorations de la qualité de vie (QOL) : un certain nombre d'améliorations de l'interface utilisateur (UI) et de la qualité de vie ont été ajoutées. Il s'agit notamment d'une icône indiquant que de nouveaux objets ont été ajoutés à l'inventaire, d'améliorations de l'interface utilisateur lors de la réception de plusieurs plans en même temps et d'améliorations des cartes planétaires. Les cartes ne seront plus consommées si elles ne trouvent pas de bâtiment

Créatures volantes chevauchables : les créatures volant à basse altitude, telles que les scarabées géants, les vers volants et les énormes papillons, peuvent désormais être adoptées comme compagnons. Montez à bord et explorez les planètes d'une perspective nouvellement élevée

Noyau de la station spatiale : le hangar de la station spatiale a été considérablement remanié. Veuillez respecter les conventions de vol lors de l'amarrage. Le contrôleur de la station surveillera…

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca