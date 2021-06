Arashi: Castles of Sin annoncé sur PlayStation VR

Sur son site officiel, le studio Endeavor One a annoncé Arashi: Castles of Sin, une nouvelle expérience en réalité virtuelle.

Voici un aperçu du scénario de cette nouvelle propriété intellectuelle :

« Endossez le rôle de Kenshiro, un shinobi d’élite et le dernier fils survivant de la noble maison Arashi. Les châteaux du Japon féodal ont été capturés par d’impitoyables bandits, les Six Oni d’Iga. Avec votre compagnon loup, Haru, à vos côtés, vengez-vous de leur destruction impitoyable et récupérez les châteaux pour de bon. C’est l’époque des états en guerre, et le pays réclame justice. Il ne tient qu’à vous de la rendre ».

Et voici plus de détails quant à l’arsenal offert aux joueurs dans Arashi: Castles of Sin :

« Sur le terrain, le chemin et les méthodes empruntés sont de votre ressort. Chaque décision que vous prenez doit être réfléchie. Chaque mouvement doit être puissant. Votre esprit est autant une arme que votre inventaire; l’environnement est à la fois un ennemi à vaincre et un allié à commander. Combattrez-vous vos ennemis de front? Ferez-vous dans la tromperie en utilisant la lumière et l’ombre? Préférez-vous distraire et contourner les obstacles et les adversaires sans les vaincre? C’est à vous de choisir.

Arashi a été conçu de A à Z pour la réalité virtuelle. Avec des mouvements de pointe et un arsenal mortel d’armes de l’ère féodale, les façons de jouer sont infinies. Personnellement, j’utilise l’approche de l’araignée : je pose des pièges et attire les ennemis dans ma toile pour les tuer en embuscade. Votre style de jeu peut varier », a déclaré Tom Doyle, directeur créatif du jeu.

Arashi: Castles of Sin sera distribué au courant de l’été 2021 sur PlayStation VR.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca