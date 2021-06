Un doublé No More Heroes sur PC dès le 9 juin

XSEED Games a annoncé que No More Heroes et No More Heroes 2: Desperate Struggle feront le saut sur PC (Steam) dès le 9 juin.

Développés par Grasshopper Manufacture et Marvelous, les jeux arborent un style caractéristique du réalisateur Suda 51. Le protagoniste otaku Travis Touchdown est plus beau que jamais sur PC avec la prise en charge des résolutions HD, un gameplay fluide à 60 FPS et des fonctionnalités supplémentaires comme Steam Cloud.

Les deux titres seront disponibles à l’achat au prix de 19,99 $ au lancement, XSEED Games offrant une réduction de 10 % sur le prix standard dans le cadre de la semaine de lancement et ce, jusqu’au 15 juin.

À propos de No More Heroes

Dans le premier jeu, Travis Touchdown est le 11ème assassin de la United Assassins Association (UAA). Avec son fidèle katana à rayon, il doit affronter les 10 meilleurs assassins du monde. Il parcourt les rues de Santa Destroy sur sa moto fétiche, le Schpeltiger, et dispose d’un arsenal de mouvements de lutte professionnelle perfectionnés par des années passées à regarder les catcheurs s’envoyer des bombes et des bodys. Le chemin est long jusqu’au sommet, mais cet otaku américain ne s’arrêtera pas tant qu’il ne sera pas le premier assassin du monde, bébé!

À propos de Desperate Struggle

La suite se déroule trois ans après que Travis ait atteint son objectif de devenir le premier assassin de l’UAA. Mais il s’y prend un peu trop facilement et se retrouve à dégringoler les rangs jusqu’à la 51e place. Skelter Helter, un autre assassin qui a juré de se venger de Travis pour la mort de son frère, vient s’ajouter à ses problèmes. Avec ses fidèles katanas à rayons en main, qui lui permettent de faire deux fois plus de piratage et de taillade, et avec ses alliés Shinobu et Henry Cooldown, Travis a pour mission de récupérer sa place de numéro 1 et de repousser les nouveaux challengers. Toujours un otaku dans l’âme, il y a aussi beaucoup de temps pour les mini-jeux rétro 8-bit pour gagner de l’argent!

Pour aller plus loin, visitez le site officiel : https://www.xseedgames.com/games/

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca