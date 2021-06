Opération : Tango disponible gratuitement pour les abonnés PS +

Profitez d’Opération : Tango gratuitement sur PS5

Les mois se suivent et ne se ressemblent pas sur PlayStation. Des fois, on a des mois où on se demande pourquoi on s’est abonné au PS + et d’autres, comme ce mois de juin 2021, on comprend tout de suite l’utilité de ce service. Le jeu montréalais Opération : Tango du studio Clever Plays est à l’affiche des jeux gratuits pour les abonnés PS + sur PS5! Les chanceux qui ont réussi à avoir une des nouvelles consoles pourront donc en profiter sans dépenser un sou en plus.

Mais attendez, c’est quoi Opération : Tango et pourquoi j’en fais tout un fromage? Pour deux raisons. La première c’est que c’est un jeu en duo comme peut l’être A Way Out par exemple. On incarne des espions qui doivent collaborer étroitement dans le but de résoudre des missions diverses et variées. Il s’agit donc de coopération mais très poussée dans le sens où on ne peut atteindre l’objectif si on joue seul dans son coin. Et qui dit collaboration, dit communication. Dans ce cas-là, quel meilleur outil que sa voix pour y arriver? Ça tombe bien, on organise justement un concours sur notre page Facebook dans le cadre de la sortie du jeu. Nous avons 5 paires d’écouteurs sans-fil HyperX Cloud Stinger Core à faire gagner et qui vous permettront d’accomplir vos missions dans les meilleures conditions. Dépêchez-vous, vous avez jusqu’au 14 juin pour participer! Les gagnants seront annoncés à l’issue de notre stream sur Twitch qui débute à 19h avec Marie-Soleil et Adam qui testeront le jeu pour vous.





Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca