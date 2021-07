Critique – Observer: System Redux

Observer: System Redux s’améliore légèrement

Après un premier passage sur PC et consoles, le jeu d’enquête dérangeant de Bloober Team revient sur PlayStation 4 et Xbox One avec les ajouts et les améliorations qui avaient permis son arrivée sur PlayStation 5 et Xbox Series. Observer: System Redux est donc le même jeu qu’auparavant à quelques détails près. Il se déroule toujours à Cracovie en 2084, dans un futur dystopique où tous les habitants possèdent un implant cérébral et sont surveillés par le Big Brother local, Chiron. C’est dans cet environnement que l’on prend contrôle de Daniel Lazarski (doublé par feu Rutger Hauer), un policier dit Observer, qui va devoir mener une enquête suite à la disparition de son fils et une série de meurtres très sanglants qui touchent la ville.

Dans l’esprit Observer: System Redux conserve ce qui avait fait son succès à l’origine tout en corrigeant certains défauts, mais pas tous. De plus, sa présence sur PlayStation 5 et Xbox Series justifiait des améliorations techniques qui sont tout bonnement impossibles sur les consoles d’avant. Pas de ray-tracing ou autres bonbons visuels sur PlayStation 4 et Xbox One. Néanmoins, on est ravi de pouvoir profiter d’un gameplay moins lourd et de nouveaux pans de scénarios même si on reste toujours sur notre faim de ce côté-là.

Il est toujours question de scanner son environnement à la Batman Arkham, mais aussi de pirater les implants des victimes qui ont encore leur tête. S’ensuit une balade et des énigmes à résoudre dans leur cauchemar, ce qui n’est pas sans rappeler Weird Dreams sur Amiga, en moins tordu.

Dès lors on se questionne sur ce retour d’Observer. Ça ne peut être par pur altruisme envers les joueurs que les développeurs polonais ont retravaillé leur jeu, déjà disponible sur ces machines. Comme on a droit qu’à la moitié des améliorations sous entendues par le sous-titre, c’est un peu étrange.

Critique réalisée sur PlayStation 4 grâce à un code fourni par l’éditeur.

Verdict Les plus Un jeu d’enquête toujours aussi prenant

Les améliorations de gameplay présentes sur PlayStation 4 et Xbox One

Quelques améliorations visuelles Les moins Pas vraiment utile pour ceux qui l’ont déjà terminé

Toujours des lacunes dans le scénario

À quand une véritable suite?

Toujours des ralentissements Note finale



7 / 10





Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca