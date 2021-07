EB Games bientôt rebaptisé GameStop au Canada

Avez-vous déjà vécu de la confusion entre EB Games et GameStop? Le premier est une division du second. Dans le but d’estomper ce flou, GameStop a annoncé un changement d’image.

« D’ici la fin de l’année, les emplacements canadiens d’EB Games et la boutique en ligne reprendront le nom et la marque GameStop. Cette décision fait suite aux commentaires de nos précieux clients et actionnaires ».

Ces boutiques de jeux vidéo ont pignon sur rue au Canada depuis 1993. Les trois premières ont vu le jour à Toronto. Par la suite, d’autres succursales ont été inaugurées au Royaume-Uni, en Australie, en Autriche, au Denmark, en Finlande, en Allemagne, en Italie, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, en Espagne et en Suède. La plupart du temps sous le nom EB Games, mais aussi à de rares occasions Electronics Boutique.

GameStop est au cœur de l’une des histoires les plus rocambolesques des dernières années. Son action à la bourse, qui était chiffrée à moins 10 $ US en octobre 2020, vaut aujourd’hui plus de 160 $ US. En janvier dernier, elle atteignait son apogée à 347,51 $ US, propulsant plusieurs spéculateurs au rang de millionnaires.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca