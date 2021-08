La Caravane : 10 studios québécois en route vers l’international

La Guilde du jeu vidéo du Québec est fière d’annoncer les résultats de la quatrième édition de La Caravane, sur les routes de l’international, qui a réuni de façon virtuelle 81 studios de jeux vidéo autour de son programme. La Guilde tient à féliciter chaleureusement les 10 d’entre eux ayant remporté le Concours de pitch tenu dans le cadre de l’événement, récompensant les meilleurs argumentaires de vente associés à leurs projets de jeu.

Mise sur pied par Ubisoft, La Guilde du jeu vidéo du Québec et Québec EPIX, avec la collaboration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et d’Investissement Québec International, La Caravane est un projet qui a pour but d’appuyer les efforts de vente des studios et les nouveaux défis occasionnés par le contexte actuel où les grandes foires commerciales ont toutes lieu de façon virtuelle encore cette année.

D’avril à mai, le programme de La Caravane, qui s’adressait aux développeurs des studios de jeux vidéo, offrait des formations et des conférences virtuelles sur la façon de bâtir un plan d’affaires robuste et une image de marque forte, sur les possibilités de financement, la stratégie, la sensibilisation à la diversité et à l’inclusion dans l’affirmation du leadership culturel, le potentiel des marchés internationaux, la création et l’engagement des communautés ainsi que la mise en valeur des projets grâce aux pitchs et aux principes de négociation.

Gagnants du Concours de pitch

Les 10 studios gagnants du Concours de pitchs, qui ont pu impressionner un jury diversifié composé d’éditeurs et d’experts de l’industrie de partout à travers le monde, pourront participer à plusieurs missions internationales dans la prochaine année telles que DevCom, Pocket Gamer, MEGAMIGS et plusieurs autres, et ce, tout à fait gratuitement. Ceux-ci auront aussi accès à un accompagnement soutenu et personnalisé de l’équipe d’Investissement Québec International et d’Affaires mondiales Canada dans le démarchage d’investisseurs potentiels pour leur projet de jeu.

La Guilde est fière de vous partager les talents ayant soumis les meilleurs projets :

2 igloos

Affordance Studio Inc.

ASTROLABE Interactive Inc.

Folklore Games

Les Productions WhileONE Inc

RageCure Games

Squido Studio (9391-0248 Quebec inc.)

Studio Blindspot inc.

Watcha Games / Jeux Watcha

WoodRunner Games

« Les membres du jury et tous les partenaires de l’événement de La Caravane virtuelle souhaitent remercier chaleureusement tous les participants du Concours de pitch qui ont soumis leurs projets. La qualité des projets et la créativité dont les studios participants ont fait preuve démontrent le potentiel commercial international considérable des projets québécois et la vitalité de nos talents locaux, » a indiqué Nadine Gelly, directrice générale de la Guilde du jeu vidéo du Québec.

« La présence et la visibilité des studios indépendants québécois dans les événements internationaux de l’industrie du jeu vidéo sont d’une grande importance pour leur développement d’affaires. La Caravane est un moyen de multiplier leurs opportunités de réseautage et de rencontres et nous sommes heureux de contribuer à cette belle initiative qui fait grandir notre industrie. », a ajouté Francis Baillet, Vice-Président, Affaires Corporatives chez Ubisoft.

Deux jeux québécois au Indie Arena Booth à Gamescom

Grâce à Ubisoft, 7 studios indépendants internationaux participeront gratuitement au Indie Arena booth. Parmi toutes les soumissions reçues, 2 des 7 studios choisis sont québécois. Le talent du Québec rayonnera encore une fois à l’international grâce à cette incroyable tribune qui accueillera fin août les deux studios suivants :

Le studio Clever Plays avec son jeu Operation : Tango

Le studio Watcha Games avec son jeu Sea Raiders

La Caravane a été rendue possible grâce à la contribution d’Ubisoft. Elle a été organisée par La Guilde du jeu vidéo du Québec en étroite collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Québec EPIX, en collaboration avec Investissement Québec International, Le Camp, GamePlay Space et le CEIM.

À propos de La Caravane virtuelle, sur les routes de l’international

La Caravane est un événement organisé annuellement qui s’articule autour de quatre grands thèmes : formations; réseautage et échanges professionnels; relève et découvrabilité du grand public. Le contexte exceptionnel de crise incite à prioriser cette année la formation et les échanges professionnels de façon virtuelle afin de faciliter à court terme l’adaptation des entreprises.

