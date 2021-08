La Farming Simulator League reprend du service en présentiel

Giants Software, le développeur et éditeur de la série mondialement réputée Farming Simulator, annonce le retour des événements physiques pour la saison actuelle de la Farming Simulator League (FSL). Alors que toutes les compétitions de la troisième saison se sont tenues en ligne, les participants peuvent dorénavant prendre part aux événements physiques qui se dérouleront en Bavière en Allemagne, sous réserve du respect des consignes sanitaires.

La compétition d’août dans les studios de Giants

Les équipes qualifiées s’affronteront en finale lors du huitième championnat qui se déroulera du 14 au 15 août 2021 dans les studios de Giants situés à Erlangue, en Allemagne.

Le tournoi de septembre à Hörmann

Du 11 au 12 septembre, la compétition reprendra à Hörmann – Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG, dans la ville de Buchloe. Le spécialiste de l’agriculture et de la construction commerciale offre assez d’espace et de confort pour une compétition excitante dans son hall de production moderne et spacieux. Hörmann possède sa propre équipe FSL, constituée d’employés de l’usine, qui occupe actuellement la quatrième place du classement.

Retransmission en direct

La dernière étape de la compétition des huit dernières équipes restantes sera commentée et diffusée en direct le dimanche 15 août et le dimanche 12 septembre à 10H sur les chaînes officielles Twitch et YouTube de Giants Software. L’éditeur et développeur de Farming Simulator a également prévu des événements physiques pour les deux dernières phases de la saison. Plus d’informations seront dévoilées prochainement.

Un championnat esport gratuit

Giants Software organise la FSL, avec une cagnotte totale de 250 000 euros. En rejoignant le client gratuit de la saison 3, chaque personne intéressée peut s’inscrire pour participer à la Farming Simulator League afin d’affronter les équipes sponsorisées. Lors du tournoi, elles collectent des points « League », qui servent à se qualifier pour la grande finale qui aura lieu en novembre 2021.

La compétition demande un travail d’équipe et beaucoup de compétences sur des cartes séparées, afin de cultiver des grains, produire des ballots et les livrer dans une grange, plus rapidement que les autres joueurs.

Retrouvez plus d’informations sur le site officiel de la FSL .

Farming Simulator 22 sera disponible le 22 novembre 2021 sur PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et Stadia.

Toutes les personnes qui précommanderont Farming Simulator 22 recevront le pack CLAAS XERION SADDLE TRAC, qui comprendra le CLAAS XERION 4200 SADDLE TRAC, ainsi que quatre machines KAWECO. De plus, selon la région, la jaquette de la version standard aura en vedettela Massey Ferguson MF 8S, la Fendt 900 Vario, la Case IH AFS Connect Magnum ou la Zetor Crystal.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca