S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl ajoute une version physique

Koch Media et le développeur ukrainien de jeux vidéo GSC Game World sont fiers d’annoncer aujourd’hui leur partenariat pour la sortie en version physique de leur prochain FPS en monde ouvert, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Cette suite très attendue du populaire S.T.A.L.K.E.R. sortira le 28 avril 2022 sur PC et Xbox Series X.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl a pour toile de fond un univers fictif dans une époque alternative qui se déroule à Chernobyl. Ce mélange unique de jeu de tir à la première personne, d’horreur et de survie, lâchera les joueurs dans un vaste monde ouvert post-apocalyptique. Les premières images de gameplay de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl ont été dévoilées durant l’E3 2021 de Microsoft, et a depuis été élu par de nombreux médias à travers le monde comme « la meilleure présentation du salon ».

Stephan Schmidt, directeur de la publication des partenaires mondiaux chez Koch Media a déclaré : « Après la très bonne présentation qui a eu lieu à l’E3, nous sommes plus qu’heureux de travailler pour sortir S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl en version physique. Nous avons déjà travaillé sur la franchise avec S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky et nous sommes impatients de collaborer à nouveau avec GSC Game World pour la sortie en version physique du prochain chapitre de la série S.T.A.L.K.E.R ».

Evgeniy Grygorovych, PDG de GSC Game World, a ajouté : « Nous sommes heureux de nous associer à Koch Media pour la sortie des éditions physiques de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl à travers le monde. Nous savons que notre jeu est entre de bonnes mains. Ensemble, nous proposerons plusieurs éditions physiques aux joueurs, pour satisfaire chacun ».

L’univers S.T.A.L.K.E.R est composé de trois jeux vidéo, ainsi que d’une centaine de livres, comics et fan fictions. Avec plus de 15 millions d’unités vendues à travers le monde, la franchise est acclamée par la critique et les fans attendent avec impatience son retour avec S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca