Pokemon Unite sera distribué le 22 septembre sur Android et iOS

The Pokemon Company a confirmé que son jeu mobile Pokemon Unite sera distribué sur Android et iOS dès le 22 septembre prochain. Il est disponible sur Switch depuis juillet.

Pour rappel, Pokemon Unite est un jeu free-to-start avec possibilité d’acheter du contenu supplémentaire. Il a été développé par le studio chinois TiMi Studio Group, une division de Tencent Games. Voici plus d’informations fournies par l’éditeur.

Formez des équipes pour faire monter le niveau de vos Pokemon, les voir évoluer et en affronter d’autres dans le tout premier jeu de combat stratégique en équipe Pokemon. Ce jeu de combat stratégique en équipe offre un type de combat Pokemon inédit à cinq contre cinq.

Avant le combat, vous devez choisir un Pokemon. Chaque Pokemon possède des forces et des faiblesses. Lors de chaque combat, les Pokemon progressent à une vitesse considérable et vont même jusqu’à évoluer temporairement. Vous pouvez ensuite sélectionner les capacités que votre Pokemon apprendra potentiellement en combat, ainsi qu’un objet tenu.

À mesure que le combat avance, les Pokemon augmentent de niveau et apprennent plusieurs nouvelles capacités. Entraînez-vous pour découvrir quelles capacités sont les plus adaptées à votre style de jeu. Pour maximiser le potentiel de votre Pokemon, vous pouvez lui faire tenir jusqu’à trois objets. Il existe 15 types d’objets tenus : à vous de trouver la meilleure combinaison pour compléter les capacités de votre Pokemon.

Par ailleurs, vous pouvez renforcer votre Pokemon grâce aux objets de combat. Lors du combat, chaque équipe doit mettre K.O. des Pokemon sauvages ou les Pokemon ennemis et récolter l’Aeos energy (énergie Æos) qu’ils laissent tomber. Le but est ensuite de déposer cette énergie dans l’une des goal zones (objectifs) de l’équipe adverse pour faire remporter des points à l’équipe alliée. À la fin du combat, l’équipe qui a marqué le plus de points est déclarée gagnante.

Collaborez avec votre équipe pour gagner des points et défendre vos objectifs afin de limiter les chances de marquer de l’équipe adverse. Plus vous participerez à des combats dans Pokemon Unite, plus vous remporterez de récompenses en jeu vous donnant accès à plus de Pokemon, de vêtements et de Holowear. Vous pourrez également débloquer des Pokemon et acheter des objets avec de l’argent réel.

