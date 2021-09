Starfield et The Elder Scrolls VI demeurent des exclusivités Xbox

Bethesda confirme le statut d’exclusivité de Starfield et The Elder Scrolls VI

Les rumeurs allaient bon train depuis le rachat de Zenimax (et donc Bethesda) par Microsoft en 2020. Est-ce que les jeux allaient demeurer sur les plateformes du constructeur américain? Le flou a été entretenu suffisamment longtemps pour que les intéressés réagissent : Starfield et The Elder Scrolls VI, deux des futurs RPG à gros budget du développeur, seront des exclusivités Xbox dixit Aaron Greenberg, le directeur marketing de Xbox et Pete Hines, VP du marketing mondial de Bethesda.

La dernière confusion est venue d’un stream durant lequel les propos de Hines auraient pu laisser penser que Starfield pourrait voir le jour sur PlayStation. Très vite, Twitter s’est enflammé avec des spéculations de toutes parts. Les intéressés ont rapidement réagi, au grand dam des joueurs PlayStation. En même temps, quand on dépense plus de sept milliards de dollars, on préfère garder tout le contenu sous la main.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca