L’école Saint-Benoit agrandie

Les parents des élèves de l’école Saint-Benoit, à Ahuntsic, ont poussé finalement un soupir de soulagement après l’inauguration des nouveaux locaux de cet établissement. Le chantier lancé en 2017 avait nécessité le transfert de nombreux élèves vers une autre école plus au nord et avait occasionné beaucoup de maux de tête aux parents.

Les six classes, la bibliothèque, les salles d’activité physique et multifonctionnelle accueillent les élèves après un chantier lancé à la fin de l’été 2017 et qui a duré près de deux. L’inauguration officielle a eu lieu le 16 mai.

Le coût global de l’investissement est monté à 8,7M$ alors qu’il était estimé à 5M$ au lancement des travaux.

Pour mener à bien cet agrandissement, sans fermer entièrement l’école, de nombreux élèves inscrits de la 3e à la 6e année, ont dû être transférés ailleurs, ce qui n’a pas été du goût de dizaines de parents.

Ceux-ci avaient demandé notamment un autobus supplémentaire pour permettre à leur progéniture de ne pas avoir à marcher jusqu’à trois kilomètres pour rejoindre leurs classes.

Les enfants devaient aussi traverser le boulevard Henri-Bourassa – un boulevard avec huit voies pour les véhicules – au coin de la rue Tolhurst. Des parents s’étaient mobilisés pour accompagner des enfants à pied, mais ils étaient insuffisants pour répondre à la demande.

Tout ce remue-ménage était justifié par la Commission scolaire de Montréal (CSDM) à cause de la pression sur les classes dans les écoles d’Ahuntsic-Cartierville. L’école Saint-Benoit est passée de 279 élèves, en 2009-2010, à 362 élèves en 2018-2019. L’extension permet de recevoir 144 enfants de plus. Une hausse que ne pouvait contenir l’exiguïté des anciens lieux. Cette réalisation vient s’ajouter aux six autres écoles d’Ahuntsic-Cartierville qui ont connu des agrandissements.

Par ailleurs, quatre autres projets sont en cours, à Saint-Isaac-Jogues, à Christ-Roi, à Louisbourg et à Sainte-Odile. Fait nouveau, un projet d’agrandissement est aussi prévu sur les ruines de l’ancien internat de l’école secondaire Sophie-Barat.