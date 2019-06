Bordeaux-Cartierville en dessins

«Mon quartier dessiné» est la nouvelle exposition picturale en plein air organisée annuellement sur Gouin Ouest. Alors que jusqu’à maintenant ce sont des photos qui étaient mises en avant, cette année ce sont des dessins d’enfants.

L’exposition se tient sur dix panneaux, disposés entre les rues Ranger et Grenet. Elle est initiée par l’Association des gens d’affaires de Gouin Ouest (AGAGO), la Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville et le Conseil local des intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville.

«On a décidé d’exposer des dessins d’enfants des écoles du quartier parce que c’était une des options que nous avions dès la mise en place de cette installation», indique Bertrand Pouyet, directeur du CLIC.

Les enfants ont exprimé en dessins comment ils voyaient leur quartier. Ce sont des élèves inscrits de la maternelle à la 4e année des écoles primaires Alice-Parizeau, François-de-Laval, Gilles Vigneault et Louisbourg.

Plusieurs dessins sont rassemblés sur un seul panneau où précédemment une unique photo était imprimée.

«Les enfants étaient très contents de voir leurs œuvres ainsi exposées», a appris M. Pouyet. Les jeunes artistes ont été tous invités à l’inauguration le 15 juin.

Mise en valeur

Cette exposition de rue permanente qui revient chaque été depuis trois ans entre dans le cadre des actions de revitalisation de Gouin Ouest.

Depuis quelques années le milieu communautaire a mis sur pied un projet intitulé «Gouin Ouest: Cœur de Cartierville», pour donner un plus beau visage au boulevard Gouin Ouest et intervenir pour améliorer l’ambiance et le confort des usagers de cette artère.

«C’est vrai que ces panneaux participent à l’animation du quartier», soutient M. Pouyet.

Ils s’ajoutent à la grande murale et à l’enseigne «pinte de lait» qui est décorée à l’angle du boulevard Gouin Ouest et de la rue Grenet.

«Les gens ont une raison de venir flâner dans le coin», note-t-il.

La première exposition de rue tenue en 2017 avait pour thème l’histoire du quartier. Elle présentait d’anciennes photos de Cartierville et était organisée dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal.

La seconde intitulée «Rencontres improbables», présentait les portraits de 10 citoyens ordinaires du quartier, de tous âges et de toutes cultures, se croisant dans divers lieux connus du secteur, réalisés par l’artiste photographe Lino Cipresso.

Cette fois ce sont des dessins et on ne sait pas de quoi sera faite l’exposition l’année prochaine.

«Cela dépendra des budgets et des moyens a notre disposition. On n’exclut pas une exposition qui permettrait de réutiliser les panneaux exposés en 2017 et 2018», relève M. Pouyet. Seule certitude : on fera tout pour que l’exposition se tienne l’année prochaine aussi.