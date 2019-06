La maison du Meunier accueillera bientôt les visiteurs

Le bistro de la maison du Meunier situé près au parc de l’île-de-la-Visitation devrait être ouvert au public cet été. Ce sont des travaux de finition qui traînent en longueur qui empêchent son exploitation. C’est toujours la Corbeille qui assurera la gestion du café-bistro situé au rez-de-chaussée de la bâtisse.

Après avoir raté l’été passé et sans s’engager sur une date précise, la Ville de Montréal indique que le café de la maison du Meunier «devrait accueillir ses premiers visiteurs à la fin du mois de juin.» Selon des indiscrétions, une inauguration formelle devrait également être organisée au début de l’été.

La maison du Meunier, bâtiment historique classé, a été construite en 1727, elle comprend un centre d’interprétation. Elle dispose d’une salle d’exposition qui peut être louée pour y tenir diverses activités.

La bâtisse est une destination touristique essentielle d’Ahuntsic-Cartierville. L’attrait le plus populaire du site demeure le bistro avec vue sur la rivière des Prairies et des ruines de l’ancien moulin. «J’aurais voulu ouvrir il y a deux mois, prévient Donald Boisvert, directeur de la Corbeille. Mais je suis tributaire de la décision de la Ville.»

L’important chantier de rénovation qui devait se terminer au printemps passé avait commencé durant l’automne 2017. Les opérations de rénovation de ce bâtiment patrimonial étaient estimées à 1,4M$ et ont été intégralement financées par la Ville de Montréal. M.Boisvert déclare toutefois qu’il est prêt à occuper les lieux rapidement et commencer le service.

La Corbeille Bordeaux-Cartierville est un organisme communautaire qui gère un restaurant, et un service de traiteur entre autres. Il aide des personnes en réinsertion socioprofessionnelle. «Le mandat que nous a confié la Ville est de fournir un service de café, donc il y aura des sandwichs et des salades, mais aussi une nouveauté cette année, des pizzas santé», énumère-t-il. La Corbeille possède aussi un permis d’alcool pour l’exploitation du café-bistro et proposera de la bière et du vin aux clients.

La Ville voulait se rapprocher le plus possible de ce qu’était l’édifice à l’origine tout en respectant son caractère historique et en l’actualisant. C’est ainsi que la façade a été transformée et qu’une véranda en métal galvanisé et en bois a été ajoutée.

La maison du Meunier avait besoin de ces travaux pour prolonger la vie du bâtiment.