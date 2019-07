Plus de 1000$ pour On Rock

Politiciens et résidents de L’Île-Bizard se sont mobilisés afin d’amasser plus de 1000$ pour les Services communautaires On Rock, lors des festivités de la Fête nationale du Québec, au parc Eugène-D’Ostie. L’organisme basé à Pierrefonds, qui opère notamment une banque alimentaire, a offert son soutien aux victimes de la crue des eaux, au printemps.

«On Rock s’est impliqué durant les inondations sur plusieurs plans. Ils ont pris en charge la cuisine pour nourrir les bénévoles et préparer des repas au sinistrés. Ils ont été sur le terrain bâtir des digues et livrer des biens et denrées. Ils ont fourni des kits de nettoyage après sinistre», détaille Pier-Luc Cauchon, l’organisateur de l’activité de financement du 23 juin.

Les fonds ont en partie été récoltés grâce à un jeu «tombe à l’eau», qui consiste à faire s’asseoir un volontaire au-dessus d’un bassin d’eau, alors qu’un participant doit atteindre une cible en lançant une balle. Si la cible est frappée, elle enclenche le mécanisme qui fait tomber le volontaire dans le bassin d’eau.

Quelques volontaires parmi lesquels on retrouvait le député fédéral de Pierrefonds-Dollard, Frank Baylis et le conseiller d’arrondissement Robert Samoszewski se sont prêté au jeu.

Plusieurs commanditaires ont aussi participé à la campagne de financement.