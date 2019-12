Début des travaux à Senneville-sur-le-parc

Les travaux de construction du projet immobilier Senneville-sur-le-parc ont commencé le mois dernier. Un seul chantier de maison est présentement en cours pour un projet qui devrait, au final, en compter 84. Quatre autres projets ont obtenu un permis de construction de la municipalité.

La première phase du projet prévoit le développement de 36 lots, dont 27 ont déjà été vendus. Quelque 48 lots additionnels seront disponibles en 2021.

«Avec 84 nouvelle demeures dans un village qui en contient présentement 350, ça représente un projet significatif pour nous», indique la mairesse de Senneville, Julie Brisebois.

Évalués à plus de 15 M$, les travaux d’aménagement des égouts, de l’aqueduc, de l’éclairage et du pavement des rues, des sentiers pédestres en plus de l’enfouissement des fils électriques se sont terminés en janvier.

Restrictions

Afin de s’assurer que l’architecture des nouvelles constructions soit respectueuse de l’environnement bâti de Senneville, mais également de son époque, la municipalité a adopté en mai un guide architectural.

Le conseil souhaite notamment une maximisation de la distance entre la façade des résidences et la rue, une caractéristique distinctive majeure du village. Il est également requis de favoriser un traitement discret du garage et d’éviter de les implanter en avant-plan.

L’horizontalité dans la forme du bâtiment, des ouvertures ou dans la répartition des finis extérieurs devrait aussi être privilégiée.

Il est également suggéré que les nouvelles résidences aient un toit en pente, préférablement à deux versants. Le promoteur Farzad Shodjai se montre critique de ces exigences.

«C’est difficile pour les gens de construire la maison qu’ils veulent. Il y a beaucoup de restrictions et pour cette raison, le projet a pris du retard. On espère obtenir la coopération de la municipalité pour accommoder mes clients et rendre le processus de délivrance des permis plus facile», souligne-t-il.

Développement «inversé»

Les espaces verts ont été planifiés avant les lots résidentiels dans le cadre d’une approche de «développement inversé». Le nouveau quartier compte d’ailleurs près de 1000 arbres matures.

Des bouquets d’arbres ont été transformés en parcs et la plupart des lots résidentiels reposent sur les allées de l’ancien terrain de golf qui occupait précédemment le terrain. Plusieurs sentiers totalisant 1,7 km relient les parcs.

Selon les règles de développement, les promoteurs immobiliers sont tenus d’offrir 10% de tout terrain en vue de créer des zones de parc. Afin de respecter le caractère boisé du village, il a été convenu que les espaces verts constitueraient environ 30% des 24 hectares du site.

Une parcelle d’un quart d’hectare a également été donnée dans le but de créer un parc riverain au lac des Deux Montagnes.