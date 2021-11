Comment organiser l’arrivée de la neige dans le Sud-Ouest

L’arrondissement du Sud-Ouest de Montréal fait savoir qu’il est prêt pour l’arrivée de la neige.

Dès les premiers flocons, les équipes répandent du sel et du gravier sur les routes.



C’est quand la neige atteint la hauteur d’une pièce de 2$ que les rues sont déblayées.



Et lorsque les bancs de neige deviennent trop envahissants, les équipes municipales se mettent au chargement.

Déneigement progressif et organisé

L’arrondissement du Sud-Ouest de Montréal rappelle que le retrait de la neige se fait par étapes.

La Ville déneige l’ensemble de son réseau routier selon trois niveaux de priorité.

Tout d’abord les accès aux établissements de santé et aux écoles.

Les circuits d’autobus prioritaires et voies réservées, ainsi que les rues commerciales d’envergure.



Ensuite, les rues collectrices, les autres circuits d’autobus et les rues commerciales locales.

Et enfin le déneigement des rues locales et des secteurs industriels.

Les bons réflexes à adopter

L’arrondissement du Sud-Ouest de Montréal rappelle aux citoyens le comportement adéquat pour aider les équipes dans leur travail de déneigement.

L’important est tout d’abord de bien respecter la signalisation. Notamment concernant le stationnement, pour ne pas être remorqué.

Il est aussi demandé de positionner les bacs et les vélos sur le terrain privé plutôt que sur les bancs de neige.

Les obstacles ralentissent le déneigement.

Par ailleurs, la neige accumulée sur son terrain ne doit pas être poussée dans la rue. Attention aux amendes possibles.

Pour suivre les opérations de déneigement, il est utile d’utiliser les différents outils de communication mis en place.

L’application INFO-Neige MTL, disponible dans l’App store et sur Google play.

La carte des opérations de déneigement et l’état d’avancement du chargement de la neige en temps et en heure.