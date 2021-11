Gestisoft récompensée par le gouvernement du Québec

Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec, remet une Mention à Pier Lemyre, président et chef des opérations de Gestisoft.

Gestisoft a remporté le 18 novembre dernier, la Mention dans la catégorie « PME de services indépendante », dans le cadre des Prix performance Québec.

Il s’agit de la plus haute distinction remise annuellement par le premier ministre du Québec, François Legault, aux entreprises privées et aux organismes publics, les plus performants.

Ce prix est une reconnaissance qui souligne le travail des entreprises qui ont réussi à appliquer les meilleures pratiques de gestion.

Fondée en 1997, Gestisoft est basée dans le quartier de Ville-Marie proche de Griffintown, dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

La société œuvre dans le domaine des technologies de l’information depuis 25 ans.

« Nous sommes très fiers de cette reconnaissance. Nous avons travaillé fort dans les dernières années pour toujours améliorer nos pratiques de gestion et ce Prix performance Québec démontre que nos efforts ont porté fruit. Au-delà du chiffre d’affaires et de la rentabilité, cela fait chaud au cœur de constater que les clients et les employés éprouvent de la satisfaction envers Gestisoft », mentionne le président et chef des opérations chez Gestisoft, Pier Lemyre..

Gestisoft fournit des solutions d’affaires infonuagiques CRM et ERP (modèle informatique dans lequel le stockage des données et leur traitement sont externalisés sur des serveurs distants) aux entreprises à travers tout le Canada.

Gestion et trafic récompensés

Gestisoft se démarque en particulier pour les bons résultats de son chiffre d’affaires, sa rentabilité et la satisfaction des clients et des employés.

Le jury a également souligné les bonnes performances de l’entreprise montréalaise concernant les délais ainsi que les résultats favorables en matière de satisfaction et d’insatisfaction des clients.

La forte hausse du nombre de visiteurs sur le site web de Gestisoft a aussi été remarquée, de même que l’investissement en formation, qui est en forte croissance et dépasse même les cibles.

Sur le plan des ventes et de la profitabilité, le comité de sélection a soulevé les bons niveaux de performance de Gestisoft, et les tendances favorables pour le futur.