Reprise des concerts en présentiel à l’Oratoire

Le retour des activités musicales à l’Oratoire arrive à point pour la saison des Fêtes. Après 19 mois d’arrêt forcé, deux concerts auront lieu devant public à la fameuse basilique du chemin Queen-Mary sous le thème de Noël. Contrairement à l’an dernier, il sera possible d’y assister en personne ou de façon virtuelle. Vincent Boucher, organiste titulaire et directeur de la programmation musicale de l’oratoire Saint-Joseph, se réjouit de pouvoir offrir de nouveau au public les chœurs, les ensembles instrumentaux «et bien sûr le grand orgue Beckerath».

Le Messie de Haendel sera présenté par l’Orchestre classique de Montréal le 7 décembre à 15h30. Dirigés par Boris Brott et Xavier Brossard-Ménard, la soprano Jacqueline Woodley, la mezzo-soprano Marie-Andrée Mathieu, le ténor Antoine Bélanger et le baryton-basse Neil Craighead interpréteront le chef-d’œuvre, accompagnés du chœur Les Rugissants. Bien que cet oratorio raconte l’histoire de la résurrection du Christ, la tradition veut qu’il soit présenté à l’avent, soit dans les jours précédant Noël.

Le 19 décembre, ce sera au tour du Grand Concert de Noël de l’orchestre Clavecin en Concert de retentir dans l’enceinte de la basilique. La soprano Marie-Josée Lord sera accompagnée des Petits Chanteurs du Mont-Royal, sous la direction d’Andrew Gray, des trompettistes Stéphane Beaulac et Benjamin Raymond, de Vincent Boucher à l’orgue et de Luc Beauséjour, directeur artistique de Clavecin en Concert à l’orgue et au clavecin. Cette coproduction rassemblera près de 80 musiciens et durera 75 minutes sans entracte.

L’oratoire Saint-Joseph exige le passeport vaccinal depuis 25 novembre, mais tient des messes pour non-vaccinés.

Conformément à l’assouplissement des directives de santé, le sanctuaire montréalais a instauré l’obligation de la preuve vaccinale pour toutes les messes et activités et éliminé les mesures de distanciation sociale. L’Oratoire tiendra quand même quelques cérémonies aux places limitées pour les personnes non-vaccinées. Ces dernières pourront assister aux messes de 16h30 du lundi au vendredi et aux messes dominicales de 9h30 et 13h30. Dans tous les cas, le port du couvre-visage demeure obligatoire.