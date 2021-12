Un concours d’architecture pour le bâtiment du Musée de l’Holocauste

Le Musée de l’Holocauste Montréal (MHM) lance un concours d’architecture international pour la conception d’un nouveau bâtiment, qui sera situé sur le boulevard Saint-Laurent.

L’objectif de ce concours est de mettre à profit la créativité des architectes autour de la question des lieux voués à la mémoire de l’Holocauste. Ainsi qu’à l’éducation des générations futures autour du racisme.

Les candidats ont jusqu’au 28 janvier 2022 pour soumettre leur profil.

Quant au jury, il sera composé de représentants du MHM. Mais aussi d’experts en histoire de l’Holocauste, en muséologie, en architecture et en architecture de paysage.

Ce concours d’architecture international se déroule en deux grandes étapes. Il doit permettre de faire évoluer les idées vers un meilleur projet.

Le Musée souhaite également atteindre le plus haut niveau d’excellence architecturale. Et marquer le paysage du boulevard Saint-Laurent de façon durable.

Transmettre l’histoire de l’Holocauste

Fondé en 1979 par des Montréalais survivants de l’Holocauste et des jeunes leaders de la communauté juive, le musée incarne la principale institution muséale canadienne dédiée à l’éducation. La préservation et la transmission de la mémoire et de l’histoire de l’Holocauste.

Le MHM s’engage à lutter contre toutes les formes de haine et d’antisémitisme. A promouvoir le respect des droits de l’homme et de la dignité humaine, pour contribuer à un monde plus juste et socialement responsable.

La campagne publique pour le nouveau musée, intitulée Donnons une Voix, sera lancée à l’hiver 2022. Elle permettra de recueillir des fonds et de promouvoir cette cause importante.

C’est donc en 2025 que les portes du nouveau MHM s’ouvriront. L’ouvrage permettra à une nouvelle génération de visiteurs de découvrir l’histoire de l’Holocauste.