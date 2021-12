Des travaux rue Ottawa dans Griffintown

La Ville de Montréal entame des travaux d’égout et la réfection du trottoir d’une portion de la rue Ottawa, dans le cadre de l’aménagement de la place des Arrimeurs.

A partir de ce jeudi 2 décembre et jusqu’au 10 décembre 2021, la Ville de Montréal entame des travaux. Il s’agit de travaux d’égout et la réfection du trottoir d’une portion de la rue Ottawa.

La zone concernée se trouve à Griffintown dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

Ces travaux, engagés dans le cadre de l’aménagement de la place des Arrimeurs, concernent notamment l’angle des rues Guy et William.

La circulation en automobile sera impactée par ces travaux durant la période concernée.

Une portion de la rue Ottawa sera fermée à l’intersection des rues William et Guy,

et aucun stationnement sur rue ne sera possible dans ce secteur.

La bande cyclable sur la rue Ottawa, entre les rues Guy et St-Thomas, sera également inaccessible.

Le trottoir du côté sud de la rue Ottawa ne sera pas accessible durant ces travaux. Mais des passages aménagés permettront l’accès aux bâtiments en tout temps.