Omicron: appel urgent au dépistage dans deux centres de Montréal

La santé publique de Montréal appelle les personnes qui ont fréquenté deux établissements de Montréal la semaine dernière à aller se faire dépister pour la COVID-19 en lien avec des cas du variant Omicron. L’un se trouve à LaSalle, l’autre à Kirkland.

Les personnes ayant fréquenté le marché de Noël du Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux (7644, rue Édouard) samedi dernier (4 décembre) entre midi et 14h sont invitées à se faire dépister. Il en va de même pour les personnes qui ont fréquenté le gym Buzzfit Kirkland (3240, rue Jean-Yves) les 1er, 5 et 6 décembre entre 16h et 18h.

La santé publique précise que ces personnes doivent se rendre aux centres de dépistage de l’Hôpital général juif ou du CLSC de Parc-Extension, même si elles sont adéquatement vaccinées et qu’elles ne présentent pas de symptômes.

Même adéquatement vacciné et sans symptômes, si vous avez fréquenté ces lieux nous vous recommandons de vous faire dépister pour la COVID-19 au CDD situé sur le terrain du stationnement de l'hôpital général juif ou au CDD de Parc-Extension.

Plus de détails à venir.