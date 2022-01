Séance du conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville le 17 janvier

Le conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville se réunira à nouveau à 19h le 17 janvier. La séance sera présentée en ligne seulement. L’ordre du jour de la rencontre ainsi des documents décisionnels sont d’ores et déjà disponibles en ligne.

Les séances publiques du conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville ont lieu une fois par mois. La prochaine séance aura donc lieu le 14 février prochain en ligne et en présentiel, si le contexte sanitaire le permet. Le cas échéant, elle se déroulera salle du conseil située au 555, rue Chabanel Ouest, 6e étage et avec une capacité d’accueil réduite. Autrement, elle se tiendra tout de même en webdiffusion. Les intéressés auront jusqu’à 9h le 14 février pour soumettre leurs questions via un formulaire en ligne.