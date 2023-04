Vers la poursuite du développement des infrastructures de transport actif

LETTRE OUVERTE – Chers et chères élus Saint-Léonard, Anjou et de Montréal,

Nous sommes un groupe de travailleurs de la santé pratiquant au Centre médical Mieux-Être, dont une succursale se trouve sur la rue Jean-Talon à Anjou et une autre sur le boulevard Viau à Saint-Léonard. Nous vous écrivons aujourd’hui pour vous encourager à poursuivre et accélérer le développement des infrastructures de transport actif dans la ville d’Anjou et de Saint-Léonard.

Comme vous le savez, une infrastructure axée principalement sur l’automobile a des conséquences sur la santé de nos patients. Une revue de la situation publiée récemment dans The Lancet, a démontré que dans un pays avec un revenu comme le Canada, la pollution de l’air a été associée à environ 33% des maladies cardiovasculaires, 16% des maladies pulmonaires obstructives chroniques, 12% des infections des voies respiratoires inférieures et 8% des cancers de la trachée, des bronches ou du poumon. À l’inverse, se déplacer à vélo réduirait les risques de surpoids, de diabète, d’hypertension artérielle et de dyslipidémie, tout en améliorant la fonction du système immunitaire. Le risque de cancer et de maladie cardiovasculaire des gens qui se rendent au travail en vélo est divisé par deux. De plus, certaines études démontrent que passer de la voiture au déplacement à vélo améliore la santé mentale.

Dans ce contexte, nous applaudissons tous les efforts de nos élus pour rendre notre ville plus accessible pour les cyclistes, marcheurs ou trottinettiste. Nous nous réjouissons devant l’annonce récente du REV sur Jean-Talon, mais demandons d’aller encore plus loin. Ces infrastructures ont fait leur preuve et gagnent en popularité d’année en année. Pourquoi arrêter le REV Jean-Talon à Lacordaire et en priver les résidents d’Anjou et Saint-Léonard qui habitent plus à l’Est? Pourquoi ne pas viser plus loin et le poursuivre au moins jusqu’aux Galeries d’Anjou? Et pourquoi ne pas ajouter d’autres pistes cyclables sécuritaires dans ces quartiers de l’Est qui en sont si mal desservies?

La santé des résidents de notre quartier nous tient à cœur. Toute notre équipe s’y dévoue, mais nous savons que beaucoup de travail doit être accompli en amont de notre clinique. Votre travail est tout aussi important que le nôtre pour le bien-être des citoyens du quartier. Nous avons besoin de votre aide pour changer les infrastructures et favoriser le transport actif. N’arrêtez pas le REV Jean-Talon à Lacordaire, visez plus haut et plus loin. Les résidents d’Anjou et de Saint-Léonard méritent aussi de pouvoir se déplacer sécuritairement en vélo ou à pied. En plus de pouvoir accéder à leur clinique, le REV qui se poursuivrait jusqu’aux Galeries d’Anjou permettra aux habitants d’accéder aux commerces des Galeries d’Anjou et aux produits fermiers des Halles D’Anjou. Pour la santé de notre quartier, à vous de jouer!

Jean-Philippe MIchel, Médecin de famille

Camille Boudreau, Médecin de famille

Mélanie Truong, Médecin de famille

Catherine Bouthillier, Travailleuse sociale

Stéphanie Labranche, adjointe administrative

Erika Martin, Infirmière praticienne spécialisée

Hélène Babakissa, Médecin de famille