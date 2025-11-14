Pointe-Claire: début des interdictions de stationnement dès ce soir

Dès ce soir, la Ville de Pointe-Claire peut commencer à imposer des interdictions de stationnement de nuit sur rue pour faciliter le déneigement. Les interdictions seront diffusées sur la plateforme Info-stationnement.

Info-stationnement, anciennement connu sous le nom Info-neige, permet aux citoyens de vérifier quotidiennement si le stationnement de nuit sur rue est autorisé ou interdit sur leur rue. Les informations peuvent être consultées en ligne sur la page dédiée ou par téléphone au 514 630-1205.

Les informations seront mises à jour quotidiennement par la Ville, à 17h.

Les décisions concernant l’interdiction de stationner sont basées sur plusieurs facteurs, notamment les prévisions météorologiques, l’accumulation de neige et de glace, ainsi que les opérations de déneigement.

Il est important de noter que, même si le système Info-stationnement indique que le stationnement de nuit est permis, les résidents doivent toujours respecter la signalisation en place.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.