La Mission de l’Ouest-de-l’Île lance sa collecte de denrées à Pointe-Claire

La Mission de l’Ouest-de-l’Île (MOI) se prépare à lancer sa campagne annuelle de collecte de denrées alimentaires à Pointe-Claire le dimanche 23 novembre 2025. Cette initiative, intitulée «De votre galerie à notre garde-manger», vise à soutenir les familles locales en difficulté en raison de la hausse de la demande d’aide alimentaire et de la baisse des dons.

Face à une demande d’aide alimentaire sans précédent, la Mission de l’Ouest-de-l’Île appelle les résidents de Pointe-Claire à contribuer en déposant des aliments non périssables sur leur perron avant 9h le jour de la collecte. L’organisation, qui soutient actuellement près de 500 familles, a constaté une augmentation significative de la demande par rapport aux années précédentes. Cette collecte est donc essentielle pour réapprovisionner les étagères de la mission et répondre aux besoins croissants de la communauté.

Pour participer à cette collecte, les résidents sont invités à déposer leurs dons de denrées alimentaires non périssables sur leur perron, en veillant à étiqueter clairement les boîtes ou sacs avec la mention «POUR LA COLLECTE DE VOTRE GALERIE À NOTRE GARDE-MANGER». Des bénévoles, incluant des chauffeurs, circuleront dans toute la ville pour récupérer les dons.

En cas d’oubli, les résidents peuvent contacter la Mission par courriel pour s’assurer que leurs contributions soient bien collectées.

