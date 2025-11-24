Opération Père Noël sur Laurier Ouest

La SDC Laurier Ouest s’associe cette année à Opération Père Noël pour apporter un peu de magie aux enfants défavorisés. En participant à cette initiative, les donateurs ont la chance de remporter un panier-cadeau d’une valeur estimée entre 1500$ et 2000$.

Cette collaboration vise à soutenir les enfants dans le besoin tout en offrant une opportunité unique aux participants.

Depuis 1995, Opération Père Noël (OPN) s’efforce de faire vivre la magie de Noël aux enfants défavorisés. Grâce à la générosité des donateurs, ces enfants reçoivent un cadeau neuf, choisi parmi ceux qu’ils ont demandés dans leur lettre au Père Noël. Cette année, Laurier Ouest s’engage à soutenir cette cause en s’associant à OPN. Les participants peuvent faire un don à l’organisation et s’inscrire à l’infolettre de la SDC Laurier Ouest pour courir la chance de gagner un panier-cadeau.

Le panier-cadeau Laurier Ouest comprend une variété d’articles offerts par les commerçants de l’avenue, allant des jouets éducatifs aux produits de luxe capillaires, en passant par des cartes-cadeaux pour des expériences gastronomiques et des soins de beauté. Parmi les articles inclus, on trouve une couverture de Noël, des cartes-cadeaux pour des expériences bistro chic, des certificats pour des soins haut de gamme, et bien plus encore.

Pour participer à ce tirage, il suffit de faire un don à Opération Père Noël et de s’inscrire à l’infolettre de Laurier Ouest entre le 24 novembre et le 24 décembre.

