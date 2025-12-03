Senneville veut réduire le trafic de camions au coeur du village

Le Village de Senneville s’inquiète de l’augmentation du trafic de camions au coeur du village, en raison des travaux sur le pont de l’Île-aux-Tourtes. Il réclame des actions de la part du gouvernement.

La circulation des véhicules commerciaux est strictement interdite sur le chemin de Senneville, sauf pour les livraisons locales. Certains véhicules liés au projet de réfection du pont de l’Île-aux-Tourtes peuvent aussi y circuler. Cependant, les travaux en cours sur le pont ont entraîné un afflux de camions dans la municipalité.

Le Village souhaite s’assurer que l’interdiction soit respectée. Dans un avis diffusé lundi, il affirme avoir sollicité le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) pour mettre en place des solutions concrètes. Parmi celles-ci figurent une meilleure signalisation à partir du Boulevard des Anciens-Combattants et des mesures de contrôle renforcées pour éviter que les camions ne traversent le cœur du village.

En plus de la gestion du trafic, le village a demandé la réparation des dommages causés par le passage des véhicules lourds, que ce soit sur les routes ou sur les propriétés privées affectées. Le Village de Senneville reste en communication constante avec les responsables du projet PIAT pour assurer une gestion adéquate du trafic et minimiser les impacts sur la communauté.

Depuis le 1er décembre, les approches au pont de l’Île-aux-Tourtes ont été modifiées afin de préparer la construction d’un nouveau pont. La première structure de ce futur pont double doit être livée à la fin de 2026 et la seconde structure, en 2027. La fin des travaux, y compris la déconstruction du pont actuel, est prévue en 2030.

