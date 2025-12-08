Introductions par effraction: vigilance accrue à l’approche des Fêtes

Une récente augmentation des introductions par effraction dans l’Ouest-de-l’Île a incité le Village de Senneville à émettre des recommandations pour renforcer la sécurité des résidences à l’approche des Fêtes.

Selon le Service de police de la Ville de Montréa (SPVM), les introductions par effraction ont tendance à augmenter au début de l’hiver, soit à cause des Fêtes ou bien à cause de la nuit qui tombe plus tôt.

Le secteur avait connu une vague d’introductions par effraction cet été. Le SPVM a mené plusieurs arrestations depuis.

Quelques conseils

Le SPVM souligne l’importance de donner l’impression que votre domicile est occupé, même en votre absence. Laisser certaines lumières allumées, assurer le déneigement des accès et éviter de laisser traîner des objets qui pourraient indiquer une absence prolongée sont des pratiques recommandées.

De plus, l’utilisation de minuteries pour l’éclairage intérieur et extérieur peut simuler une présence, dissuadant ainsi les intrus potentiels.

Le SPVM conseille aussi d’installer une barre transversale à l’intérieur des portes-patio et de s’assurer que toutes les serrures sont bien enclenchées, même lorsque vous êtes à la maison. L’investissement dans des caméras de surveillance extérieures de bonne qualité est également recommandé. Ces dispositifs non seulement dissuadent les intrus, mais facilitent également le travail des policiers en cas d’enquête.

Le SPVM encourage les résidents à rester vigilants et à signaler toute activité suspecte.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.