Les Amis de la montagne proposent cet hiver deux expériences hivernales uniques sur le mont Royal: la séance de Shinrin Yoku et la randonnée de la Saint-Valentin.

Ces activités invitent le public à découvrir la montagne sous un nouvel angle en offrant des moments de détente et de célébration.

Shinrin Yoku, une immersion sensorielle

Le Shinrin Yoku, ou sylvothérapie, est une pratique japonaise qui consiste en une randonnée pédestre guidée axée sur l’immersion sensorielle dans une forêt urbaine. Cette activité douce encourage les participants à ralentir, à observer, à respirer et à ressentir la nature environnante.

Développée au Japon dans les années 1980, la sylvothérapie est reconnue pour ses bienfaits sur le bien-être physique et mental.

La séance de Shinrin Yoku est prévue pour le vendredi 31 janvier 2026, de 13h à 15h. Elle consiste en une randonnée pédestre d’environ 3 km, de niveau intermédiaire, accessible aux personnes de 16 ans et plus. Le tarif est fixé à 33$, taxes et frais Eventbrite en sus.

Randonnée de la Saint-Valentin sous les étoiles

En plus du Shinrin Yoku, Les Amis de la montagne organisent une randonnée spéciale pour célébrer la Saint-Valentin. Cette activité nocturne sous les étoiles est conçue pour célébrer les liens qui unissent les participants, qu’ils soient en couple ou entre amis.

Ces deux activités illustrent l’engagement des Amis de la montagne à offrir des expériences enrichissantes et diversifiées, permettant aux participants de se connecter à la nature et de profiter pleinement des charmes hivernaux du mont Royal.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.