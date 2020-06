Ouverture des piscines intérieures: la patience est de mise

Alors que Québec autorise les infrastructures sportives intérieures à opérer, cela ne signifie pas que tout est prêt à accueillir le public. À Ahuntsic-Cartierville, la date pour la piscine Sophie-Barat reste à déterminer.

«Avant l’ouverture, il faut évaluer les trajets des baigneurs et toutes ces choses-là», explique le directeur des sports et loisirs, Jocelyn Gauthier.

L’arrondissement doit mettre en place un plan pour protéger les usagers et le personnel en plus d’attendre les autorisations de la Ville et de la Direction régionale de la santé publique.

Il faut aussi attendre la venue de préventionnistes qui vont déterminer le nombre maximum de personnes qui peuvent être présentes en même temps, les emplacements où il faut poser des plexiglas et même organiser les déplacements.

En plus du bain libre, la piscine Sophie-Barat devait servir aux activités Club de natation les piranhas du nord. L’organisme avait déplacé ses activités à la piscine extérieure Gabriel-Lalemant en matinée.

Le programme pourrait changer, d’autant que des plages horaires supplémentaires à Sophie-Barat signifient aussi plus de place dans les deux piscines extérieures de l’arrondissement.

Les installations du YMCA de Cartierville pourront aussi ouvrir bientôt. Outre le gymnase et les salles d’activités physiques, cette infrastructure est dotée aussi d’une piscine intérieure. La direction est à finaliser son plan de réouverture sans pouvoir préciser une date pour le moment.

Canicules

La crainte de fortes chaleurs dans le contexte des restrictions sanitaires donne un peu de fil à retordre à l’arrondissement, qui doit réduire l’offre de service. Au-delà des dates d’ouvertures annoncées, il faut savoir que les restrictions sanitaires ne permettent pas d’utiliser toutes les installations.

«La pataugeoire du parc Henri-Julien sera fermée cet été, parce que c’est une installation empli-vide, c’est-à-dire qu’on doit la remplir le matin et la vider en fin de journée. La Santé publique ne recommande pas son utilisation», annonce Pascal Pelletier, régisseur à la direction des sports et loisirs.

Toutefois, les complexes aquatiques extérieurs Marcelin-Wilson et Gabriel-Lallemant ont été ouverts le 20 juin. On y trouve une piscine et une pataugeoire.

«On aura aussi trois autres pataugeoires ouvertes, celles des parcs Saint-Paul-de-la-croix, Ahuntsic et de Mesy à compter du 1er juillet en espérant qu’il n’y ait pas de bris mécaniques. Sinon le personnel est embauché et nous sommes prêts», relève M. Pelletier.

Ahuntsic Cartierville compte 21 installations aquatiques. Ce sont deux piscines intérieures, deux piscines extérieures, six pataugeoires et neuf jeux d’eaux. On peut y ajouter la piscine du complexe Claude-Robillard et celle du collège Bois-de-Boulogne.

Nombre maximum

Pour accéder aux installations, il se pourrait que le public s’arme de patience. «On évalue la capacité maximum et les gens pourront y entrer tant que le nombre ne sera pas atteint. Sinon, ce sera comme à l’épicerie : il faudra faire la file, attendre que quelqu’un sorte pour pouvoir entrer», décrit le directeur des sports et loisirs.

En cas de grosses chaleurs, l’arrondissement passerait en mesure d’urgences. L’organisation changerait. «La piscine devient alors ce qu’on appelle un bain de rafraîchissement. On limiterait la présence dans l’enceinte à 45 minutes ou une heure par personne pour aller se rafraîchir et laisser la place aux autres», indique M. Gauthier.

Les arénas sont les autres structures sportives intérieures existantes à Ahuntsic-Cartierville, toutefois, ceux-ci sont exclus des ouvertures annoncées. Ceux-ci sont démontés pour la période estivale et les activités de glace reprennent à la fête du Travail, le 1er septembre.