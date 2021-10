La nouvelle saison de patin et hockey libre est ouverte

two hockey sticsk and puck on ice, start of the game, competition concept in business, top view

Les arénas Ahuntsic et Marcelin-Wilson sont désormais ouvertes pour les activités de patin et de hockey libre. L’accès à ces activités est gratuit et se fera jusqu’au 30 avril 2022.

Bonne nouvelle pour les amoureux de la glace, les deux arénas d’Ahuntsic-Cartierville accueille à nouveau petits et grands pour profiter des patinoires.

La pratique du hockey libre était jusqu’à présent impossible à cause de la grande proximité physique entre les joueurs.

Certaines mesures sont cependant à respecter. Les citoyens doivent s’inscrire préalablement en ligne afin d’éviter les files d’attente. Il est possible de s’inscrire 48h avant le début de l’activité. À noter que la réservation doit être faite pour tous les membres du groupe qui participe à l’activité de patin ou hockey libre, que ce soit parents et enfants. Le passeport vaccinal est demandé à l’entrée en plus d’une pièce d’identité.

Pour le hockey libre, le port du casque avec visière complète est obligatoire. De plus, le port d’un cache-cou et de gants est aussi demandé.

Concernant le patin libre, le port du masque ou d’un cache visage est obligatoire en tout temps et ce, même une fois sur la patinoire.

L’aréna Ahuntsic accueille donc les citoyens du lundi au dimanche sauf les mardis pour le patinage libre. Elle reçoit les groupes pour le hockey libre les lundis et vendredis.

L’aréna Marcelin-Wilson reçoit du lundi au jeudi et les samedis et dimanches les citoyens pour le patinage libre. Il est possible d’y venir pour le hockey libre les lundis, vendredis et samedis.

Il est préférable d’arriver 15 minutes avant son activité de patin ou hockey libre. L’aréna se réserve le droit de donner la place à une personne n’ayant pas réservé si elle constate un retard de plus de 10 minutes.