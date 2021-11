Hoc Est Corpus: entre Homme et nature

La maison de la culture d’Ahuntsic-Cartierville accueille jusqu’au 27 novembre l’exposition Hoc Est Corpus (« Ceci est un corps ») de l’artiste Olivier Roberge, une expo qui met de l’avant la relation de l’Homme avec la nature qui l’entoure et sa compréhension qu’il a du monde.

Dans ses installations monumentales, Olivier Roberge utilise le paysage pour en faire un autoportrait. Au travers de ses œuvres, l’artiste souhaite faire ressortir la liaison entre l’inconscient personnel et la culture propre à chacun.

Dans cette exposition, l’artiste invite à réfléchir sur la place de l’Humain dans son environnement. Il montre aussi la difficulté à prendre du recul sur notre monde environnant et sur notre propre identité.

Olivier Roberge est un artiste multidisciplinaire montréalais. Ses œuvres ont été exposées aux quatre coins du Québec. De plus, elles ont aussi trouvé leur place au sein de collections privées telles que celle de Desjardins ou encore celle du Conseil des arts et des lettres du Québec et d’Affaires mondiales Canada.