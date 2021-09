La culture sera présente aux quatre coins de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal à l’occasion des Journées de la culture du 24 au 26 septembre prochains.

Au programme: ateliers d’initiation, lectures publiques, expositions et activités de mapping (fresque vidéo).

Cette semaine de la culture mettra en valeur la richesse culturelle de l’arrondissement sous le thème Une culture signée le Plateau.

Au cours de la semaine, plusieurs ateliers auront lieu à différents lieux emblématiques de la culture de l’arrondissement.

Il sera possible d’assister à des ateliers d’art-thérapie proposés par le CAP. La salle de spectacle Paul-Buissonneau accueillera quant à elle des ateliers d’initiation aux arts du cirque pour les 6-12 ans et des ateliers d’initiation à la danse contemporaine pour les 13-18 ans.

Le Mile End sous le feu des projecteurs

À l’occasion d’une fête de quartier, MappMtl viendra éblouir le public avec des activités de mapping au skatepark Van Horne. L’événement sera accompagné d’espaces marchands pour les commerçants du quartier, le tout au son de la musique électronique.

Le centre d’art Dazibao accueillera deux expositions de Geneviève Chevalier mélangeant vidéographie et réalité virtuelle pour immerger le public au cœur des ramifications sociopolitiques de l’histoire naturelle. Une autre installation présentera cinq films d’Ana Vaz qui inviteront à la réflexion sur l’intersection entre héritages coloniaux et crise écologique.

La musique d’ici et d’ailleurs

Le Centre des musiciens du monde invite le public à découvrir la musique traditionnelle brésilienne à travers le choro, ce style de musique au rythme rapide et aux tonalités joviales. Les chants traditionnels québécois seront aussi mis à l’honneur dans des séances de chants collectifs.

Le parc Drolet-Rachel accueillera des lectures publiques telles que Elephant in the Room de Sinead Chapdelaine et quatre autres pièces seront lues pendant cette activité proposée par Infinithéâtre.

Des visites guidées de lieux culturels emblématiques

Différentes visites guidées seront organisées tout au long de la semaine de la culture. Le musée des Hospitalières fera voyager les visiteurs au 19e siècle avec l’exposition Victor Bourgeau. Un évêque et son architecte . Une bonne façon d’explorer autrement le quartier et son évolution au fil du temps.

Le Théâtre La Chapelle Scènes Contemporaines proposera aux visiteurs d’aller à la rencontre des membres de son équipe et de différents artistes en plus d’un accès privilégié aux coulisses.

Il est possible de retrouver l’ensemble des activités intégrées dans une carte interactive. Il est à noter que la majorité des événements requiert une inscription au préalable afin de respecter les restrictions sanitaires.