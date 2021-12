Omayela: un artiste d’Ahuntsic aux multiples facettes

Le chanteur et rappeur Omayela est né et a toujours habité dans Ahuntsic. Aujourd’hui âgé de 29 ans, il fait de la musique depuis une dizaine d’années. S’il a grandi dans un environnement baigné de musique — il est d’ailleurs le fils du chanteur Marc Gabriel –, il puise aussi beaucoup d’inspiration dans les films. De son propre aveu, il cherche d’ailleurs à s’inspirer de facettes de l’univers de Tim Burton pour son prochain album.

«J’essaie de pousser vers un univers plus dark. Je m’inspire de films, surtout, d’univers visuels. Certaines chansons peuvent me faire penser à des films comme Pocahuntas, Pokemon… En ce moment, j’essaie de tirer vers Tim Burton», explique-t-il. Mais l’artiste tire aussi ses influences d’autres sources.

J’ai aussi souvent l’impression que ce n’était pas moi qui étais responsable de ce que je créais. Omayela

Un univers propre à Omayela

Omayela explique que, fasciné par l’univers des comics, il aimerait s’en inspirer afin de créer sa propre mythologie. «J’aimerais bien développer le concept d’un personnage fictif avec ma musique, développe-t-il. J’ai toujours eu le concept du “Barking Bird“ dans la tête. J’ai aussi souvent l’impression que ce n’était pas moi qui étais responsable de ce que je créais.» L’artiste a d’ailleurs fait paraître un album intitulé Barking Bird en 2020. Il ajoute qu’en marge de son album à venir, il a déjà terminé l’élaboration d’un comic book. «Ça concorde avec ce que je fais, puisque j’essaie de créer un son particulier, j’aimerais être original et arriver avec un son et une image original. Pas juste faire de la musique pour faire de la musique», conclut-il.

L’artiste affirme d’ailleurs qu’il veut surtout faire de la musique qui lui plaît: «Je fais de la musique pour moi. Je la fais parce qu’il manque de quoi dans ma playlist. J’ai toujours fait de la musique parce que j’en avais besoin.»

Ahuntsic dans la peau

Omayela entretient un rapport particulier avec Ahuntsic. «J’ai toujours été fier d’Ahuntsic. Je trouve que dans ce quartier, tout est random, explique-t-il. Par exemple, quand tu marches sur Gouin et que tu regardes les maisons, des fois on dirait qu’ils ont mis une maison qui n’entrait plus dans un quartier dans le nôtre. Ça fait un beau mélange de couleur. J’aime aussi le fait qu’Ahuntsic, c’est un peu le mélange entre l’urbanisme de la ville et la ruralité. Par exemple avec le parc de l’Île-de-la-Visitation, tu as accès à un genre de forêt, mais j’habite aussi à côté d’un métro.»

Il affirme même que s’il avait à quitter son quartier, il essaierait de s’installer dans un endroit lui ressemblant.

Le prochain album d’Omayela, intitulé Not all monsters do monstruous things, devrait sortir en 2022. Entre-temps, un EP devrait sortir et le chanteur présente sur sa chaîne YouTube les séances «Omacappella», des séances a cappella où il chante sur des mélodies construites uniquement à partir de sa voix.