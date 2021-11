Qui ne connait pas Hélène Charbonneau?

L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a rendu hommage sur son site Internet à Hélène Charbonneau. Cette dernière «a voué sa vie aux bibliothèques publiques de Montréal, dont près de 20 ans au sein de la bibliothèque Ahuntsic».

Elle occupera quelques postes d’aide-bibliothécaire après avoir été diplômée en bibliothéconomie en 1953. Elle sera engagée comme bibliothécaire responsable de la section enfants dans Ahuntsic par la suite.

Hélène Charbonneau était spécialisée en littérature jeunesse et a notamment enseigné celle-ci à l’Université de Montréal dans les années 1960. Elle a reçu plusieurs prix, dont la médaille de l’Assemblée nationale du Québec en 2013 pour l’ensemble de sa carrière.

Pionnière en son domaine, Hélène Charbonneau aura donné un essor important aux bibliothèques et marqué l’histoire des bibliothèques publiques au Québec. Son legs est immense et nous en profitons toutes et tous aujourd’hui

Communiqué de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville