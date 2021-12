Projet pilote de chargement de neige pour une école d’Ahuntsic

L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville réalisera un projet pilote de chargement de neige autour de l’école primaire La Visitation. Le projet, imaginé afin d’assurer la sécurité des élèves, aura lieu de nuit, entre 4h et 7h, et touchera les deux côtés des rues entourant l’établissement. Les segments concernés sont la rue Séguin et l’avenue Hamelin entre Henri-Bourassa et Prieur, la place Séguin et la rue Struan.

Il sera interdit de se stationner sur ces tronçons de minuit à 7h la veille des opérations de chargement. Des panneaux orange annonçant ces restrictions seront installés avant les opérations et les véhicules ne les respectant pas seront remorqués.

Le projet a été mis sur pied à la suite que des situations dangereuses aient été rapportées lors de l’arrivée des élèves à l’école le matin, alors que certaines opérations de chargement n’étaient pas encore terminées.

À noter également que le projet ne concerne que les opérations de chargement de neige, qui ont lieu quelques fois par hiver et pas les opérations de déblaiement, qui sont organisées après chaque chute de neige.

Une rencontre virtuelle concernant le projet pilote sera aussi organisée le 9 décembre à 19h30. La séance sera animée par le conseiller du district du Sault-au-Récollet Jérôme Normand, qui expliquera l’initiative et répondra aux questions du public.