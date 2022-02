Des activités historiques dans Ahuntsic-Cartierville

Photo: Bibliothèque et Archives Canada

L’historien Stéphane Tessier propose quelques activités durant l’hiver pour en apprendre un peu plus sur l’histoire d’Ahuntsic-Cartierville.

Bien connu dans l’arrondissement, Stéphane Tessier animera le 16 février une conférence sur Zoom sur le parc Belmont. Initialement un parc d’amusement, celui-ci a été en activité de 1923 à 1983.

Il aurait accueilli plus de 50 millions de visiteurs pendant ses années d’activités, selon l’historien. Le site de l’Université de Sherbrooke parle du parc comme étant «un des lieux de divertissement les mieux connus du Québec».

La conférence se déroulera à 19h et est au coût de 5 dollars. Les réservations se font sur le site internet de réservation eventbrite.

Le 25 février et le 18 mars auront également lieu des soirées de contes et de musique traditionnelle au Pavillon d’accueil du Parcours Gouin.

La soirée du 25 février sera en virtuel et portera sur «des histoires loufoques et invraisemblables, mais vraies». Celle du 18 mars portera sur «le malin et les dangers de tomber sous son emprise».

Les inscriptions peuvent être faites sur le site du Parcours Gouin. Le passeport vaccinal y sera obligatoire pour les personnes de 13 ans et plus.