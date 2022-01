Une jeune athlète d’Ahuntsic remporte une bourse de 2000 $

Agata a reçu une bourse pour ses excellents résultats en escrime et à l'école.

À 15 ans, Agata Voitenko a un brillant avenir devant elle. En plus d’obtenir d’excellents résultats scolaires au Collège Stanislas, l’adolescente résidant à Ahuntsic est également une bretteuse prometteuse. Ses talents en escrime ne sont d’ailleurs pas passés inaperçus, puisqu’elle vient d’obtenir une bourse d’une valeur de 2000 $ de la part de la Fondation de l’athlète d’excellence et de la Fondation Georges St-Pierre.

«Avec mes résultats, je m’y attendais un peu, mais c’est quand même une bonne surprise! Je suis vraiment contente et ça va beaucoup m’aider», s’exclame Agata. La jeune escrimeuse a en effet obtenu d’excellents résultats dernièrement, avec une sixième place dans la catégorie junior aux Championnats canadiens en décembre, des médailles d’or chez les juniors à la compétition Terre des Hommes en septembre et dans la catégorie «cadet» à la Coupe Masque de Fer en octobre. Tout cela en conservant une moyenne générale de 88% dans ses cours.

Avec sa bourse, Agata souhaiterait participer à des camps d’entraînement et à des compétitions. Les derniers camps auxquels elle a participé à Québec et à Toronto étaient d’ailleurs assez dispendieux. Ils représentent toutefois un passage quasi obligé pour la jeune athlète, qui désire participer aux championnats du monde et aux Jeux olympiques dans l’avenir. «C’est mon rêve. [Une distinction] comme celle-là m’encourage beaucoup», avoue l’adolescente.

Si elle est sur une aussi bonne voie pour atteindre son objectif, c’est qu’Agata s’entraîne depuis de nombreuses années. Elle manie le fleuret depuis l’âge de sept ans. «J’ai toujours trouvé ce sport vraiment intéressant. Quand j’étais petite, j’adorais Les Trois Mousquetaires. L’escrime me rappelait le film. Ce n’est pas un sport très connu, mais c’est un sport extraordinaire», explique-t-elle.

Agata souligne qu’elle est très bien accompagnée dans la pratique de sa discipline. Pour lui avoir permis d’obtenir sa bourse, elle tient d’ailleurs à remercier son club d’escrime, Olympia Longueuil, la Fédération d’escrime du Québec et son école secondaire.