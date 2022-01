Plus de détails sur le réaménagement du boulevard Gouin Ouest

De nouvelles recommandations concernant le réaménagement du boulevard Gouin Ouest ont été émises lors de la dernière assemblée ordinaire du conseil municipal de la Ville de Montréal. L’acquisition de portions de terrains afin d’agrandir le réseau cyclable a ainsi été discutée.

Il a été recommandé de décréter l’assujettissement «à une servitude aux fins d’utilités publiques, par voie d’expropriation ou par tout autre moyen», de deux lisières de terrains, situées de part et d’autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Antoine-Berthelet et Albert-Prévost. Cette acquisition serait réalisée afin d’améliorer le réseau cyclable. Si cette proposition était adoptée, il serait recommandé au conseil de ville et au conseil d’agglomération d’autoriser respectivement des dépenses de 679 320 $ et de 578 680 $, plus les taxes applicables.

Dans le même ordre d’idée, il est conseillé d’acquérir une lisière de terrains, située au sud du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson et deux lisières de terrains, situées de part et d’autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Wood et LeMesurier. Ces acquisitions devraient respectivement coûter aux conseils de ville et d’agglomération 245 440 $ et 698 560 $ et 53 200 $ et 611 800 $.

Enfin, il est recommandé d’accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron pour réaliser des travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet d’enfouissement du boulevard Gouin Ouest, entre le boulevard Toupin et l’avenue Martin. Cette entente devrait être d’une valeur maximale de 340 010,23 $, taxes incluses.

