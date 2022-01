Passer le flambeau à 68 ans

À 53 ans, France Ouellet a décidé de faire de la fleuristerie sa deuxième carrière. En 2007, après avoir pris sa retraite du milieu de biologie humaine, elle a ainsi choisi de se consacrer aux fleurs et aux plantes et de devenir fleuriste dans Ahuntsic-Cartierville. Quinze ans plus tard, il est temps pour Mme Ouellet de fermer boutique située sur la Promenade Fleury. Mais elle ne veut pas le faire sans avoir passé le flambeau au préalable.

«Je veux redonner la chance. Ça fait 15 ans que je suis sur la Promenade Fleury et le quartier m’a beaucoup encouragée. Depuis le début, tout le monde qui passe devant le magasin s’arrête et regarde. Si je fais juste éteindre les lumières bord et barrer la porte, je vais me sentir tellement coupable… Je sais qu’il y a des gens qui ont la passion pour les plantes et les fleurs. J’aimerais que quelqu’un ait le courage de reprendre ma boutique.» France Ouellet

La sexagénaire assure qu’elle serait prête à être très généreuse avec ses successeurs et qu’elle pourrait même leur filer un coup de main. À la suite d’une publication sur la page Facebook de la Promenade Fleury, elle a d’ailleurs été approchée par de jeunes entrepreneurs curieux. Si elle est enchantée, France Ouellet insiste toutefois sur la difficulté d’ouvrir un commerce dans la jeunesse. «Présentement, c’est difficile de prendre un petit commerce quand on est jeune. Moi, j’étais déjà retraitée quand j’ai pris mon commerce et j’avais des rentes. Je n’étais pas aussi inquiète concernant les coûts et les revenus», relève-t-elle.

Une année très occupée

La fleuriste affirme que l’année 2021 a été très chargée pour elle, ce qui l’a peut-être poussée à envisager de prendre sa retraite, elle qui souffre également d’une maladie affectant sa colonne vertébrale. Le fait que plusieurs fleuristes aient eu à fermer au cours de la pandémie a considérablement augmenté l’achalandage de sa boutique, selon elle.

«Les gens me disaient quand ils venaient au magasin qu’ils étaient passés par quatre fleuristes fermés avant d’arriver chez moi, raconte France Ouellet. Il y a aussi eu tellement de décès et d’anniversaires qui n’ont pas pu être fêtés… Ça a créé une grosse demande en fleurs. Moi-même, je manquais parfois de fleurs! Je n’arrivais pas à fournir. Tout ce que je me souviens de 2021, c’est d’être rentrée épuisée à la maison tous les jours.»

Un choix facile à faire

Pour France Ouellet, établir sa boutique sur la Promenade Fleury a représenté un choix évident. Elle raconte qu’au moment de choisir un emplacement, elle s’est beaucoup baladée sur les artères commerciales de Montréal afin de trouver une localisation qui lui plairait. Elle n’a pas tergiversé bien longtemps. «C’est la Promenade Fleury qui a gagné. Après que je l’ai découverte, tout était comparé à la rue Fleury par après. C’était ma place. J’aimais le quartier, c’était décidé, se souvient-elle. Quand je suis rentrée à la maison, j’ai cherché sur Google une boutique de fleuriste sur la rue. Et ma future boutique est tout de suite apparue!»

Même si elle prend sa retraite, France Ouellet n’est pas prête à arrêter complètement toutes ses activités. «Il y aura quelque chose qui va se présenter. Je suis certaine que je vais trouver un petit à-côté, probablement dans le domaine de la nature aussi», conclut-elle.