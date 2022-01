Le Eastern Bloc rouvre ses portes

Sans espace physique pour une période de presque deux ans, le centre d’artistes autogéré Eastern Bloc ouvre à nouveau ses portes, mais cette fois dans Ahuntsic-Cartierville. Dorénavant installée dans le secteur Chabanel, l’institution devrait rouvrir ses portes à partir du 22 janvier.

Le centre encourage les artistes émergents en art médiatique et digital depuis 2007. Les nouveaux locaux d’Eastern Bloc hébergent une galerie, un laboratoire, une salle d’ateliers, un espace collaboratif de travail pour les artistes et les bureaux de l’équipe de gestion.

Auparavant situé dans Parc-Extension, Eastern Bloc a déménagé en raison de «l’embourgeoisement et des augmentations de loyer conséquentes». «L’espace a été racheté en 2019 et les nouveaux propriétaires avaient d’autres plans que de conserver des espaces locatifs», explique l’une des codirectrices d’Eastern Bloc, Alicia Turgeon.

Si le centre a pu conserver pendant un temps une portion de ses anciens locaux, la pandémie l’a forcé à cesser ses activités physiques. «On a été très résilients, on a offert nos ateliers en ligne, on a fait un festival en ligne en été 2021 pour pouvoir supporter nos artistes et montrer leurs œuvres», souligne Mme Turgeon.

«Alors que Montréal se transforme, Eastern Bloc a également changé. Nous avons choisi de déménager à Chabanel pour participer à l’émergence d’une nouvelle communauté artistique dans ce quartier, a déclaré la présidente du conseil d’administration, Katherine Melançon. C’est un nouveau chapitre pour Eastern Bloc, mais notre mission reste la même : soutenir les artistes émergents en portant un regard critique sur la technologie, l’art et la science.»

Une première exposition fin janvier

Eastern Bloc présentera une première exposition à partir du 22 janvier. Si le vernissage officiel a été repoussé en raison des restrictions liées aux mesures sanitaires, le centre tenait tout de même à présenter les œuvres de ses artistes. «On va quand même aller de l’avant et ouvrir notre exposition, en limitant le nombre de personnes, indique Mme Turgeon. Nous allons mettre un système en place pour que les gens réservent la période où ils veulent venir. Il n’y a aucune œuvre qui nécessite une manipulation et notre espace est assez vaste. On garde quand même un œil sur les restrictions et on est prêts à s’adapter.»

La codirectrice ajoute qu’elle trouvait important pour ses artistes qu’ils puissent présenter et documenter leurs œuvres et que le public a également besoin d’activités pour se divertir.

Au lieu d’un vernissage rassembleur, Eastern Bloc misera plutôt sur un «finissage» à une date ultérieure où les rassemblements en plus grand nombre seront permis.