La «vente glaciale» est de retour sur la promenade Fleury

La Société de développement commercial (SDC) de la promenade Fleury organise une vente de trottoir du 22 janvier au 12 février.

Au total, une vingtaine de commerçants participeront à l’évènement et une quinzaine d’entre eux proposeront aux clients des promotions sur leur marchandise.

Parmi la grande variété de commerçants participants se retrouvent la fromagerie Hamel, Lingerie Rose des bois, la librairie Fleury ou encore la bijouterie Chayer.

Selon la nouvelle directrice générale de la SDC Promenade Fleury, Kathleen DiCaprio, les mois de janvier et février sont toujours des «temps morts» pour les commerces et encore plus avec la pandémie.

«On voulait faire quelque chose dès janvier pour revitaliser et relancer la vente en personne et la vente locale», dit-elle.

Concernant l’application de rabais sur les produits mis en vente lors de l’évènement, Kathleen DiCaprio explique que cela reste à la discrétion des commerçants.