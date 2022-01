Ahuncycle propose une reconfiguration de la rue Grande-Allée

La rue Grande-Allée et son terreplein central

Le groupe citoyen Ahuncycle propose à la mairesse d’Ahuntsic-Cartierville, une solution d’apaisement de la circulation pour rendre la rue Grande-Allée plus sécuritaire.

Le 9 janvier dernier, le groupe citoyen qui vise à promouvoir l’utilisation des transports actifs dans l’arrondissement s’est adressé à la mairesse, Émilie Thuillier, dans une lettre lui proposant une reconfiguration du stationnement pour diminuer la vitesse du trafic dans la rue.

Selon le porte-parole d’Ahuncycle, Frédéric Bataille, la présence d’un terre-plein central additionné à la largeur de la rue permettrait de mettre des voitures qui stationneraient des deux côtés.

Cette configuration permet ainsi d’éviter les grandes lignes droites, de faire ralentir les automobilistes et donc de rendre plus sécuritaire cette rue pour les cyclistes. Cette reconfiguration de la chaussée n’enlèverait pas de stationnements et ferait que des les déplacer.

Configuration proposée par Ahuncycle; Photo: Gracieuseté/ Ahuncycle

L’arrondissement confirme avoir bien reçu la lettre d’Ahuncycle et réfléchit à la réalisation de cette proposition.

« Nous n’avons pas encore eu le temps de discuter avec l’équipe de travaux publics à propos de la réalisation de cette proposition, explique le directeur de cabinet de la mairesse, Jean-François Desgrosselliers. L’enjeu actuellement est le déneigement de cette configuration ».

Le groupe Ahuncyle est un groupe citoyen qui promeut l’utilisation de transports actifs telle que le vélo, au travers d’activités, de manifestation et de proposition auprès de l’arrondissement. Il avait notamment appuyé l’aménagement de pistes cyclables sur les rues Sauriol et Prieur.