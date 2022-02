Un appel à projets pour l’art dans Ahuntsic-Cartierville

Destiné à animer les espaces publics, un appel à projets est en cours dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Le soutien financier offert sera de 2000 à 10 000 $ par projet. Le budget du projet doit inclure tous les coûts techniques liés à sa réalisation.

Les projets sélectionnés devront être réalisés entre le 1er mai et le 31 décembre 2022.

L’appel à projets s’adresse aux organismes culturels incorporés à but non lucratif, aux collectifs d’artistes ainsi qu’aux autres artistes professionnels.

Cependant, certains secteurs artistiques sont à privilégier, comme les arts du cirque, les arts numériques, la danse ou encore la musique.

Pour être admissibles, les organismes doivent être constitués à titre de personne morale à but non lucratif depuis au moins un an. Il faut aussi que le siège social soit situé sur le territoire de Montréal.

Pour soumettre un projet, un formulaire approprié à votre situation en tant qu’organisme, artiste ou collectif doit être rempli. Il doit être envoyé au plus tard à 17h le 31 mars 2022 par courriel à l’adresse culture.ahuntsic.cartierville@gmail.com.

Tous les détails se trouvent sur le site internet de la Ville.